Türk Hava Yolları CEV Kupası'nda Herceg Novi'yi ağırlayacak!

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda çarşamba günü Herceg Novi'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları CEV Kupası'nda Herceg Novi'yi ağırlayacak!
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12 Kasım 2024 12:14
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında çarşamba günü Karadağ'ın Herceg Novi takımını ağırlayacak.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Çekya Voleybol Federasyonundan Roman Marschner ile Azerbaycan Voleybol Federasyonundan Zaur Hajiyev yönetecek.

Türk Hava Yolları, deplasmandaki maçı 25-17, 25-21 ve 26-16'lık setlerle 3-0 kazanmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu turu geçmesi durumunda Macaristan'ın MBH-Bekescsaba ekibi ile Avusturya'nın TI Volley takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

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