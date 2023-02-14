Türk Hava Yolları, Busto Arsizio konuk oluyor

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda çarşamba günü deplasmanda e-work Busto Arsizio'yla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türk Hava Yolları, Busto Arsizio konuk oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2023 12:45
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, deprem nedeniyle ertelenen CEV Kupası play-off turu rövanşında çarşamba günü İtalyan temsilcisi e-work Busto Arsizio'ya konuk olacak.

Karşılaşma, Busto Arsizio e-work Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.

İtalya'da oynanan turun ilk maçını, Türk Hava Yolları 3-0 kazanmıştı.

Türk Hava Yolları takımından yapılan açıklamada, 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılması gereken rövanş maçının, deprem nedeniyle Türkiye'de spor faaliyetlerinin iptal edildiğinden, yine İtalyan ekibinin sahasından oynanacağı belirtildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ