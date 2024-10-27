Türk Hava Yolları, Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda dördüncü oldu

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda Türk Hava Yolları dördüncü oldu.



Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 52 ülkeden 599 sporcunun katıldığı ve 84 takımın mücadele ettiği organizasyonda Türk Hava Yolları adına CM Burak Uysal, GM Dmitry Andreikin, GM Parham Maghsoodloo, GM M. Amin Tabatabaei, GM Nihal Sarin, GM Volodar Murzin, GM Ediz Gürel ve GM Vahap Şanal hamle yaptı.



Turnuvayı namağlup tamamlayan Türk Hava Yolları, Avrupa dördüncülüğünü elde etti.



Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda yer alan Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü ise 6. olarak organizasyonu tamamladı.



