Türk halterinde hedef emin adımlarla yeniden zirve

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2024'te yapılacak olimpiyatlarda Türk halterinin yeniden yükselişe geçeceğini belirterek, "Hedefimiz 2028 Olimpiyatları'na ciddi anlamda tam kadro katılıp orada kürsünün en üstünde yer almak." dedi.



Ünlü, AA muhabirine, halter sporunun içinden gelen kişilerle iyi bir yönetim kurulu oluşturduklarını, Türk sporuna ve halter branşına katkı sağlamaya hazırlandıklarını söyledi.



Ekim 2021'de yapılan genel kurulda halterde bir ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden Ünlü, "Yönetim kurulumuzun 4 üyesi halter sporunu bire bir yapmış, olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu olmuş, milli takım hocalığı yapmış, milli takıma sporcu vermiş kişiler. Diğer üyelerin de her biri birbirinden değerli, Türk sporuna ciddi anlamda katkı sağlayacak kişiler." ifadelerini kullandı.



Hedefleri doğrultusunda çalışmalara başladıklarını dile getiren Ünlü, "Türkiye, dünya halterinde çok iyi noktada, isim yapmış bir yerde. Avrupa'da zaten yerimiz belli. Bizim bundan sonraki hedeflerimiz öncelikle 2024 Olimpiyatları'nı en iyi şekilde atlatmak, 2028 Olimpiyatları'na ciddi anlamda tam kadro katılıp orada kürsünün en üstünde yer almak." diye konuştu.



Yeni tip koronavirüsten birçok branş gibi halterin de etkilendiğini aktaran Ünlü, salgın nedeniyle lisanslı sporcu sayısında önemli artış yaşanamadığını vurguladı.



"Türk halteri yavaş yavaş eski yükselişini yakalayacak"



Ünlü, Türkiye'yi temsil edecek çok başarılı sporculara sahip olduklarına dikkati çekerek, "Olimpiyatlara yönelik kadro oluştururken çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. 2020 Olimpiyatları'na katılan iki sporcumuz var, kota alan. Kotamızın düşmesi nedeniyle katılamayan çocuklarımız vardı. Onların hepsi hazır. Sporcularımız iyi antrenman, düzgün ve ciddi planlamayla 2024 Olimpiyatları'na ciddi anlamda hazırlık yapacak ve herkes görecek ki Türk halteri yavaş yavaş eski yükselişini yakalamış olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'de geçmişte bazı sporcuların elde ettiği başarı ve madalyalar sayesinde haltere ilgi ve sevginin arttığının altını çizen Ünlü, şöyle devam etti:



"Rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun olimpiyat şampiyonluğu, aldığı altın madalyalar, Türk halkının üzerinde çok büyük etki bıraktı. Halil Mutlu, 3 defa olimpiyat şampiyonu oldu. Çok genç yaşta Taner Sağır, olimpiyat şampiyonu oldu. Nurcan Taylan kadınlarda ilk kez Türkiye'ye altın madalya getirdi. Ayşegül Çoban, Avrupa şampiyonu oldu. Yani şunu çok net söyleyeyim; Türk halteri emin adımlarla eski günlerine kavuşacak. Ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil etmenin arzusundayız."



Türkiye'de spor teşkilatının çok güçlü olduğunu vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:



"Devletimizin bize verdiği bu güzel imkanları çok iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sporun içinden gelen sporcu bir kişi. Halkıyla, gençlerle iç içe. Gençlik ve Spor Bakanımızı olimpiyatlarda gördük. Her sporcumuzun müsabakasına katıldı, adeta onlarla müsabaka yaptı, onlarla yarıştı, o heyecanı birlikte yaşadı. Spor Genel Müdürümüz sporun içinden gelen, her türlü aktivitenin içinde bulunan, gençlere hizmet eden biri. Bize de düşüyor ki devletin verdiği imkanlarla ve devlet büyüklerimizle birlikte en iyi şekilde yönetmek. Olimpiyat şampiyonu Bakan Yardımcımız var. Bunlar azımsanacak şeyler değil."









