'Türk halkı ile aile olduk'

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyince Bursa'nın İnegöl ilçesinde misafir edilen'nın antrenörüdedi.İnegöl Belediyesi'nin Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin konaklayan Vasly, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki vatandaşların bir kısmının Avrupa'ya geçtiğini, bir kısmının ülkelerinde kaldığını söyledi.diyen Vasly, şu ifadeleri kullandı:Sporcudeifadesini kullandı.İnegöl Belediye Başkanıda ülkelerine dönemeyen sporcuların ilçede misafir edildiğini dile getirerek, onları en güzel şekilde ağırladıklarını bildirdi.Ukraynalı 16 sporcunun konakladığı bungalov evlerde, misafirlerin 3 öğün yemek, kişisel ve özel ihtiyaçları İnegöl Belediyesi tarafından karşılanıyor.