UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e perşembe günü oynanacak PSV-Arsenal maçında görev verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bitigen, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Hollanda ekibi PSV ile İngiliz temsilcisi Arsenal arasındaki müsabakada AVAR olarak görev yapacak.



İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello'nun düdük çalacağı karşılaşmada Alberto Tegoni ve Davide Imperiale yardımcı hakem olarak görevlendirildi. Müsabakanın dördüncü hakemi Antonio Rapuano, VAR hakemi ise Massimiliano Irrati olacak.





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