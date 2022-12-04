Türk güreşinin parlayan yıldızı; Kayseri Şekerspor

Kayseri Şekerspor Kulübü Asbaşkanı Hüseyin Akay, katıldıkları güreş müsabakalarında Türkiye'yi ve kenti başarılı şekilde temsil eden sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi.Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı görevini de yürüten Akay, AA muhabirine, 1986'da kurulan kulübün birçok başarılı sporcu yetiştirdiğini bildirdi.Göreve geldikleri günden bu yana güreşe büyük destek verdiklerini belirten Akay,dedi.Güreş sporunu ve sporcusunu önemsediklerini dile getiren Akay,diye konuştu.Ata sporuna verdikleri önemin gereği sporculara sahip çıkmaya çalıştıklarını vurgulayan Akay,ifadelerini kullandı.Kayseri Şekerspor Kulübü antrenörü İlker Genel de daha önce 6 yıl sporcusu olduğu kulüpte antrenörlük yapmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.Kulüpte 19-22 yaş arası sporcularının olduğunu kaydeden Genel, antrenmanların ise yoğun bir tempoyla sürdüğünü söyledi.Genel, ilerleyen zamanlarda yapılacak Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarına katılmak ve buralarda birincilik için mücadele etmek istediklerini ifade ederek, "değerlendirmesinde bulundu.