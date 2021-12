Türk güreşi yeni bir başarı hikayesi yazmaya çalışacak

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6 Kasım'da yapılan genel kurulunda başkanlığına seçilen olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, Anadolu Ajansı Spor Sohbetleri'ne konuk oldu.



Türk güreşinin kendisine ve ekibine emanet edildiğini söyleyen Eroğlu, "Delegemizin verdiği yetkiyi Türk güreşi için en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Amaç, 2024 Paris Olimpiyatları." diye konuştu.



Eroğlu, federasyonda bir sistemin bulunmadığını gördüklerini belirterek, "En kötü sistem bile sistemsizlikten iyidir. Şu anda maalesef bir sistemimiz yok. Bizim bulunduğumuz yerde Rusya, Dağıstan modeli olmayacak. Dünyaya güreşi öğretmiş bir ecdadın torunları olarak Türk modeli olacak. Olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonları denildiğinde güreş akla geliyor. Böyle başarılı bir branşın bu halde olması beni ve arkadaşlarımı üzdü. 'Kazanımlarımıza sahip çıkacağız, kaybettiklerimizi almak için elimizden geleni yapacağız.' dedik." ifadelerini kullandı.



Son olimpiyat ve Dünya Şampiyonası'nda milli güreşçilerin altın madalya kazanamadığına dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:



"Tokyo'da güreşte finale sporcu çıkaramadık. Sırbistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda sadece bir sporcumuz final yaptı, o da ikinci oldu. 30 altın madalyanın dağıtıldığı yerde biz ülkemiz adına İstiklal Marşı'mızı söyletemedik. Dolayısıyla sıkıntıların ne olduğunu biliyoruz. En kısa sürede toparlamak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu işi hal yoluna koyacağız."



Eroğlu, 30'un üzerinde güreş eğitim merkezinin bulunduğu bilgisini vererek, "Sadece bu çocukları seçip, buralarda yetiştirmekle problemi çözmüş olmuyorsunuz. Bunlara rehberlik etmesi, sporcuları geleceğe hazırlaması gereken antrenörlerimizde sıkıntı var. Şu anda 1200-1300 hazır güreşçimiz var. Bir ordu aslında. Ama biz bu cevheri bir sisteme oturtamamışız. Miniği yıldıza, yıldızı gence, genci büyüğe taşıyamamışız." şeklinde görüş belirtti.



Geçmişte bütün ilginin A takımlara gösterildiğini ve böylece geleceğin tehlikeye atıldığını savunan Eroğlu, şunları kaydetti:



"A takımda madalya varsa her şey yolunda anlaşılmış. Halbuki bunları yaparak geleceği tehlikeye atmışız. 2024, 2028 ve hatta 2032 olimpiyatlarında bize genç, güreşi öğrenmiş, hangi milleti, devleti temsil ettiğinin farkında olan, adı amatör ama yaşantısı ve ruhu profesyonel gençlere ihtiyacımız var. Çünkü bayrak yere düşmemeli. Olimpiyat şampiyonu çıkartmamaya başlarsak, 1970 ile 1990'lı yıllar arasındaki sürece gireriz. Bu da Türk güreşi için çok kötü olur."



- "Yeni bir jenerasyon yetiştireceğiz"



"Ben hayatımda hep çözüm odaklı bir insan oldum." diyen Eroğlu, "Biz bu sorunu çözeceğiz. Yeni bir jenerasyon yetiştireceğiz. Bunları gelecekte A takımlara taşıyacağız. Bizim gerçekten 18-19 yaşında A milli formayı teslim edeceğimiz gençlere, büyük, cesur yüreklere ihtiyacımız var. Bu milletin çocuklarının mayasında bu var. Bizim başında olduğumuz güreşte Avrupa ve dünya şampiyonalarında bu çocukları hep birlikte göreceğiz. Yeter ki bu çocukların elinden tutalım, bu çocuklara şans verelim." değerlendirmesinde bulundu.



Eroğlu, güreşte "reset"e ihtiyaç olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:



"Hiç küçük düşünmedim, düşünmem de. Yola çıkarken 'Güreşi güreşçiler yönetecek.' dedik. Alandan kazandığımız bilgiyi, tecrübeyi gelecek kuşağımıza aktarmak için yola çıktık. Biz bunu başarmak zorundayız. Aksi takdirde olimpiyat oyunlarında madalyaya hasret kalabiliriz. Bunun için bir jenerasyon yetiştireceğiz. İki-üç olimpiyat yarışacak gençlere ihtiyacımız var. Belki birincisinde olmayabilir ama ikinci, üçüncü olimpiyatta madalya, altın alacak gençleri bulacağız ve yetiştireceğiz. Biz kuşak boşluğu olduğunu milletimize anlatırız. Bizim devraldığımız güreşçi havuzu şu an çok aşağılarda."



- "Yasemin başarılarıyla sembol olmuş bir isim"



Şeref Eroğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar'ın yönetim kurulunda yer alması süreci hakkında, "Cesur kararlar almayı seven bir insanım. Yönetim listemi yaparken Yasemin'i aradım, 'Kızım seni yönetimime yazıyorum.' dedim. 'Başkanım sen nasıl uygun görürsen.' dedi. Kadın güreşinde, bir kadın yöneticiye ihtiyacımız vardı. Yasemin 3 ay, 1 yıl sonra yöneticiliği öğrenir, önemli değil. Bizim artık kadınlarda da yöneticiye ihtiyacımız var. Güreşin bütün zorluklarını biliyor, güreşi içselleştirmiş. Zaten başarılarıyla Türk kadınına sembol olmuş bir isim." açıklamasını yaptı.



Yağlı güreşin önemli isimlerinden Ahmet Taşçı'nın da yönetimde yer aldığına işaret eden Eroğlu, kendisinin tecrübelerinden faydalanacaklarını belirtti.



"Bundan önceki yönetimlere bakın, bir tane kulağı kırık yönetici göremezsiniz." ifadelerini kullanan Eroğlu, "Bizim, 'Güreşi güreşçiler yönetsin.' derken şaka yapmadığımızı gördüler. Yönetim kurulu üyelerinin içinde 7-8 güreşçi var. Çoğunluk bizde. Diğerleri de güreşin ne olduğunu bilen, bu işi seven kişiler. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyoruz. Ben ve arkadaşlarım, inşallah güreşi içinde bulunduğu durumdan çıkartacak, güzel yarınlara taşıyacağız. Bize düşen ata sporumuz güreşi daha ileri taşımak. Güreşi olimpiyatlarda daha başarılı bir spor haline getirmek." açıklamasını yaptı.



Eroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları hedefine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:



"Koyduğumuz ilk hedef; 2024'e öyle bir ekip yapalım ki genç bir ekip olsun, 2028 Olimpiyatları'na, hatta 2032 Olimpiyatları'na da gitsin. Olimpiyatta koyduğumuz hedef 4 madalya. Çünkü 2016 Rio Olimpiyatları, 2009-2010'dan, Osman Aşkın Bak bakanımız döneminden itibaren başlayan bir çalışmaydı. Rıza Kayaalp, 2008 Olimpiyatları'nda benimle takım arkadaşıydı, çok gençti. O gün kaybetti ama ondan sonra hep kazandı. Biz de aynısını yapmak istiyoruz. Üç olimpiyatta ülkemize hizmet edecek sporcuları bulmak istiyoruz. Biz yeni bir hikaye yazmak için yollardayız. Yeni hikayeyi kim yazacak? Türk gençleri yazacak. Genç güreşçilere, yeni cesur yüreklere ihtiyacımız var. Biz bunları bulacağız ve Türk güreşine kazandıracağız."



Antrenör değişikliğinin yaşanacağına değinen Eroğlu, önümüzdeki günlerde yeni teknik heyeti duyuracaklarını açıkladı.



Şeref Eroğlu, antrenörlerin eğitimine önem vereceklerini, deplasmanlı güreş ligini düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.





