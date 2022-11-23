Türk güreşi 2022'yi 'başarılarla' tamamladı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, başarılı bir yıl geçirdiklerini belirterek, Türk güreşinde çıtanın daha da yükseldiğini söyledi.



AA muhabirine 2022 yılını değerlendiren Şeref Eroğlu, yeni hedeflere ilişkin de açıklamalarda bulundu.



Milli güreşçilerin bu yıl önemli başarılar elde ettiğinin altını çizen Eroğlu, "Çok başarılı bir yıldı. Yoğunluk vardı ama yorgunluk yoktu. 2022 yılı Türk güreşine, bizlere, gerçekten hayırlı, uğurlu geldi." dedi.



Şeref Eroğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcuların 4'ü altın olmak üzere 7 madalya kazandığını hatırlatarak, "65 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda 4 altın madalya aldık. 13 yıl sonra Grekoromen Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu. Ağır sıkletlerimiz aynı anda dünya şampiyonluklarını kazandı." diye konuştu.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcuların 7'si altın toplam 17 madalya kazanarak ilkleri başardığını vurgulayan Eroğlu, "Gerçekten güzel bir yıl oldu. Çok çalıştık, çok uğraştık ama zaten bunun için buraya gelmiştik. Ben ve ekibim iddialıydık. Güreş Federasyonuna aday olduğumuz gün de 'Biz bunları yapacağız' diye iddialı yola çıkmıştık. Çok şükür Rabbime mahcup olmadık." ifadelerini kullandı.



"Hedef büyüdü"



"Artık hedef büyüdü. Başında Şeref Eroğlu'nun olduğu Türk güreşi artık çıtayı çok yükseltti." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:



"Allah var, kamuoyundan, güreş camiamızdan, spor ailemizden de '10 yıllardır yapılaman şeyleri 10 ayda yaptınız.' diye olumlu tepkiler alıyoruz. Amerikalıların güzel bir sözü vardır; derler ki doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlar... Demek ki doğru işler için doğru insanları görevlendirebilmişiz. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan güreş aileme teşekkür ederim. Sağ olsunlar bizi desteklediler. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza, ekibine teşekkür ediyoruz. Sporcularımız, teknik heyetlerimiz, doktorlarımız, kondisyonerlerimiz herkes üzerine düşen bütün vazifeyi yerine getirdi. Ben tekrar sizin aracılığınızla onlara teşekkür ederim. Şu an söylüyorum, bunu ben yapmadım, bunu biz başardık. Herkese teşekkür ederim."



"Tarih yazmaya devam edeceğiz"



Şeref Eroğlu, gelecek ay takımların kamp çalışmalarına yeniden başlayacağını dile getirerek, "Takımlarımızı daha çok gençleştireceğiz. Daha çok genç kardeşimize, sporcumuza imkan vermek için uğraşacağız. Bunu da zaten bütün kamuoyu görüyor. Her zaman söylüyorum, gençlik bizim geleceğimiz. Geleceğimizi gençlere emanet etmek zorundayız. Doğru insanlarla yol almak zorundayız. Tabii ki çok kaliteli, çok tecrübeli sporcularımız var. Ama madalya kazanamadığımız sıkletlerde özellikle gençlere yöneleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



2023 Dünya Şampiyonası'nın yine Belgrad'da yapılacağını hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:



"İnşallah 2023 de bizim için iyi olacak. 2023 Dünya Şampiyonası yine Sırbistan'a verildi. Yine aynı salonda olacağız. Biz aynı başarıları kazanmaya, tarih yazmaya devam edeceğiz. Sporcularımız bu yılki başarılarını tekrarladığında zaten olimpiyatlarda altın madalya otomatikman gelecek. Türkiye'de olimpiyat denince akla ilk gelen spor güreştir. Çünkü bizim geçmişimiz, kazandığımız madalyalar belli. Olimpiyatlarda alınan 41 altın madalyanın 29'unu güreşçi ağabeylerimiz, kardeşlerimiz kazandı. Dolayısıyla bu serüven, hikaye devam edecek. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İlk hedefimiz, 2023 yılında Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası. Orada ilk 5'e girenler, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya direkt hak kazanacak."





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