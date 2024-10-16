Türk güreşçiye 3 yıl men cezası!

Avrupa 20 yaş altı 2'ncisi güreşçi Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 yıl men cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk güreşçiye 3 yıl men cezası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2024 18:24
2024 Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda gümüş madalya kazanan Cengizhan Ramazan Doğan, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olarak sporcunun doping numunesinde yasaklı "boldenone" maddesine rastlanması gösterildi.

Buna göre Cengizhan Ramazan Doğan, 5 Temmuz 2024'ten itibaren 3 yıl güreş faaliyetlerine katılamayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery