Türk güreşçiler dünya sıralamasında zirvede

GREKOROMEN STİL

SERBEST STİL

KADINLAR

Dünya Güreş Birliği (UWW), Temmuz ayı sikletlere ve sıralı müsabakalara göre, dünyada ilk altıya giren güreşçileri açıkladı.Listede aldıkları puanlara göre Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda seri başı olma imkanı sağlayan Türk güreşçiler, her ay değişen listede yine ilk sıralarda yer aldı.Türk güreşçilerin Temmuz ayı sıralamasındaki yerleri şöyle;1. Rıza KAYAALP 45 puan1. Ekrem ÖZTÜRK 43 puan3. Cenk İLDEM 38 Puan5. Murat DAĞ 30 puan4. Murat FIRAT 32 puan1. Fatih ERDİN 76 puan3. Serdar BÖKE 40 puan3.Suleyman ATLI 32 puan5. Selahattin KILIÇSALLAYAN 39 puan5. Mustafa KAYA 31 puan6. Soner DEMİRTAŞ 30 puan5. Muhammet Nuri KOTANOĞLU 30 puan1. Bediha GÜN 33 puan1. Elif Jale YEŞİLIRMAK 33 puan2. Yasemin ADAR 38 puan3. Aysun ERGE 33 puan