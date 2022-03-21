Türk gözlemcilere UEFA görevi

Türk gözlemciler Murat Ilgaz ve Dilan Deniz Gökcek İşcan, UEFA organizasyonlarında görev alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk gözlemcilere UEFA görevi
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21 Mart 2022 15:42
UEFA, gözlemciler Murat Ilgaz ve Dilan Deniz Gökcek İşcan'a çeşitli organizasyonlarda görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ilgaz, 23-29 Mart'ta Fransa'da oynanacak UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 2. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Dilan Deniz Gökcek İşcan ise 23-29 Mart tarihleri Kosova'daki UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 5. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

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