Fenerbahçe, yeni sezona harika bir başlangıç yaparken rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde bileği bükülmeyen Sarı-Lacivertli ekip, art arda rekorları egale etti. Kanarya'nın başarılı hocası İsmail Kartal da bireysel olarak yeni rekorların sahibi oldu. İşte detaylar...
HER HAFTA FARKLI BİR REKOR
Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon Jorge Jesus ile yaşanan hayal kırıklığı sonrası İsmail Kartal, 3. kez teknik adam olarak göreve başladı. Yönetimin bu kararını eleştirenler de oldu destekleyenler de... Ancak muhtemelen başarılı teknik adam bile sezonun bu kadar kusursuz başlayacağını tahmin edemezdi. İsmail Kartal'lı Fenerbahçe, neredeyse her hafta farklı bir rekoru tarihe gömdü.
AVRUPA'DA FENERBAHÇE KASIRGASI
Fenerbahçe, Avrupa Kupaları'nda daha önce 2009-10 sezonunda Daum yönetiminde üst üste 5 maç kazanmıştı. İsmail Kartal, bu sezon Twente deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılarak yeni rekorun sahibi oldu. -Ankaraspor, 2016-17'de Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Avrupa'da peş peşe 6 karşılaşmada zafere ulaşarak bunu başaran ilk Türk takımı olmuştu. Ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş bu rekoru egale etmişti. İsmail Kartal ve öğrencileri, Nordsjaelland karşısında 3-1 galip gelerek peş peşe 7. Avrupa zaferine imza attı. -Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu'nda Nordsjaelland, Spartak Trnava ve Ludogorets'i mağlup ederek tarihinde ilk kez bir grup aşamasına 3'te 3 yaparak başladı.
OSIECK, DAUM, BURUK...
Sarı-Lacivertliler'de ilk 8 resmi maçını kazanan ilk teknik adam 1994-95'te Holger Osieck olmuştu. Fenerbahçe bu sezon ligin 3. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve İsmail Kartal, 9'da 9'la yeni rekorun sahibi oldu. -Süper Lig'deki en iyi sezon başlangıcı, 2009-10 sezonunda Kanarya ile 8'de 8 yapan Daum'a aitti. Kartal, bu sezon ilk 9 maçın tamamını kazanarak Daum'un bu rekorunu tarihe gömdü ve ligin en iyisi oldu. -Okan Buruk'lu Galatasaray, geçtiğimiz sezon 17 resmi maçı üst üste kazanan ilk Türk takımı olmuştu. Buruk, bu unvanı elinde fazla tutamadı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si Ludogorets galibiyetiyle birlikte 18'de 18 yaptı.
SIRADA ONLAR VAR
İsmail Kartal, yarın Pendikspor karşısında yeni bir rekora ortak olmak için sahaya çıkacak. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 2010-11 sezonunda peş peşe 9 deplasman maçında sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Bu sezon Sarı-Lacivertliler dış sahada şu ana kadar 8'de 8 yaptı. Olası bir Pendik galibiyeti, Kartal'ın bu rekoru egale etmesi anlamına gelecek. Başarılı teknik adamın orta vadedeki yeni hedefleri ise Fenerbahçe'de Daum'un 2005-06'da ligdeki 12 maçlık; genel olarak ise Galatasaray'ın ligdeki 14 maçlık galibiyet serisini geçmek... Fenerbahçe şu anda peş peşe 9 maç kazandı..
HER HAFTA FARKLI BİR REKOR
Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon Jorge Jesus ile yaşanan hayal kırıklığı sonrası İsmail Kartal, 3. kez teknik adam olarak göreve başladı. Yönetimin bu kararını eleştirenler de oldu destekleyenler de... Ancak muhtemelen başarılı teknik adam bile sezonun bu kadar kusursuz başlayacağını tahmin edemezdi. İsmail Kartal'lı Fenerbahçe, neredeyse her hafta farklı bir rekoru tarihe gömdü.
AVRUPA'DA FENERBAHÇE KASIRGASI
Fenerbahçe, Avrupa Kupaları'nda daha önce 2009-10 sezonunda Daum yönetiminde üst üste 5 maç kazanmıştı. İsmail Kartal, bu sezon Twente deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılarak yeni rekorun sahibi oldu. -Ankaraspor, 2016-17'de Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Avrupa'da peş peşe 6 karşılaşmada zafere ulaşarak bunu başaran ilk Türk takımı olmuştu. Ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş bu rekoru egale etmişti. İsmail Kartal ve öğrencileri, Nordsjaelland karşısında 3-1 galip gelerek peş peşe 7. Avrupa zaferine imza attı. -Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu'nda Nordsjaelland, Spartak Trnava ve Ludogorets'i mağlup ederek tarihinde ilk kez bir grup aşamasına 3'te 3 yaparak başladı.
OSIECK, DAUM, BURUK...
Sarı-Lacivertliler'de ilk 8 resmi maçını kazanan ilk teknik adam 1994-95'te Holger Osieck olmuştu. Fenerbahçe bu sezon ligin 3. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve İsmail Kartal, 9'da 9'la yeni rekorun sahibi oldu. -Süper Lig'deki en iyi sezon başlangıcı, 2009-10 sezonunda Kanarya ile 8'de 8 yapan Daum'a aitti. Kartal, bu sezon ilk 9 maçın tamamını kazanarak Daum'un bu rekorunu tarihe gömdü ve ligin en iyisi oldu. -Okan Buruk'lu Galatasaray, geçtiğimiz sezon 17 resmi maçı üst üste kazanan ilk Türk takımı olmuştu. Buruk, bu unvanı elinde fazla tutamadı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si Ludogorets galibiyetiyle birlikte 18'de 18 yaptı.
SIRADA ONLAR VAR
İsmail Kartal, yarın Pendikspor karşısında yeni bir rekora ortak olmak için sahaya çıkacak. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 2010-11 sezonunda peş peşe 9 deplasman maçında sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Bu sezon Sarı-Lacivertliler dış sahada şu ana kadar 8'de 8 yaptı. Olası bir Pendik galibiyeti, Kartal'ın bu rekoru egale etmesi anlamına gelecek. Başarılı teknik adamın orta vadedeki yeni hedefleri ise Fenerbahçe'de Daum'un 2005-06'da ligdeki 12 maçlık; genel olarak ise Galatasaray'ın ligdeki 14 maçlık galibiyet serisini geçmek... Fenerbahçe şu anda peş peşe 9 maç kazandı..