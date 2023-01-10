Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık, 11 Ocak Çarşamba günü vefatının birinci yılında anılacak.26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Gençlerbirliği A takım formasını ilk kez 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında giyen Çalık, başarılı performansıyla dikkati çekti.Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübü'nde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, kırmızı-siyahlı kulüple 118 maçta görev yaptı.Gösterdiği performansla A Milli Takım'a davet edilen savunma oyuncusu Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.Galatasaray'da 3,5 sezon görev alan Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Arabam.com Konyaspor ile anlaştı.Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-2021 sezonundan itibaren Konyaspor adına mücadele etti.Gençlerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık, 6 gol attı. Milli oyuncu, üç kulüple tüm kulvarda ise 225 maçta görev yaptı.16 yaş altı kategorisinden itibaren milli takıma çağırılan Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.A Milli Takım'da 8 maça çıkan Çalık, Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği özel maçta gol sevinci de yaşadı.Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle anılan Çalık, 27 yaşında hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatı futbolseverleri derinden üzdü.Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftaları "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatıldı.