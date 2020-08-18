Türk futbolunun acı kaybı

Göztepe'nin eski futbolcularından Halil Kiraz vefat etti.

Haber; AA
Türk futbolunun acı kaybı
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18 Ağustos 2020 22:32
Göztepe'nin eski oyuncularından Halil Kiraz vefat etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Halil Kiraz'ın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekiple 184 Süper Lig maçına çıkan Halil Kiraz, bu maçlarda 30 gole imza atmıştı. Göztepe'de teknik direktör olarak da görev yapan "Bombacı" lakaplı Halil Kiraz, 76 yaşındaydı.

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