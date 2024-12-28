Türk futbolunun 2024 özeti

024 yılını Galatasaray ve Beşiktaş, ikişer kupayla kapattı.



AA'nın, Türk sporunda yaşanan gelişmelere ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, 2024 yılında ulusal düzeyde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar, Trendyol Süper Lig takımlarının sportif ve idari durumları, yıl içinde gerçekleştirilen transferler ve önemli olaylara yer verildi.



Süper Lig'de 2023-24 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamladı.



Ligde sezonu 102 puanla rekor kırarak önde bitiren sarı-kırmızılı ekip, üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğunu kazandı.



4 takım düştü, 3 takım geldi



Trendyol Süper Lig'de bu yıl 4 takım küme düşerken 3 takım yükseldi.



Sezonu 17. sırada bitiren MKE Ankaragücü, 18. Fatih Karagümrük, 19. Pendikspor ile son sıradaki İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'e düştü.



1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Eyüpspor ile ikinci Göztepe, doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Bodrum FK ise play-off'ta şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdırdı.



Eyüpspor ile Bodrum FK, tarihlerinde ilk kez Türkiye'nin en üst futbol ligine çıktı.





Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu



Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş zafere ulaştı.



Kupada 2023-24 sezonunda finale Beşiktaş ile Trabzonspor ulaştı. Siyah-beyazlı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final müsabakasını 3-2 kazanarak şampiyon oldu.



Beşiktaş, tarihinin 11. Türkiye Kupası zaferini yaşadı.





Süper Kupa maçı 2 farklı sezon için oynandı



Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası'nı kazananın karşı karşıya geldiği Süper Kupa'da bu yıl 2 maç yapıldı.



2022-23 sezonu Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Normalde 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'da oynanması gereken müsabaka, ertelendi. Sarı-lacivertliler, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'daki maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin maçın ilk dakikasındaki golü sonrası Fenerbahçe, sahadan çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ı 3-0 hükmen galip ilan etti.



2023-24 sezonu Süper Kupa maçında ise Galatasaray ile Beşiktaş, İstanbul'da mücadele etti. Sezona kadro ve teknik ekip yapılanmasıyla giren siyah-beyazlı takım, sahadan 5-0 galibiyetle ayrıldı.





Avrupa'da Türk takımları



Türkiye'yi 2024 yılında Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir temsil etti.



2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı grubunu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, play-off turundan girdiği "Kupa 2"de Çekya temsilcisi Sparta Prag'a elendi.



Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna emin adımlarla ilerliyor. 36 takımla düzenlenen yeni lig formatında 6 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 3'er galibiyet ve beraberlik alarak yılı 6. kapattı. Galatasaray, play-off turunu garantiledi.



UEFA Konferans Ligi'nde elemelerde başladığı 2023-24 sezonunda iyi performans sergileyen Fenerbahçe ise H Grubu'ndan lider çıktı. 2024'te yoluna devam eden sarı-lacivertliler, çeyrek finale kadar yükseldi. Fenerbahçe, bu turda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenmekten kurtulamadı.



Fenerbahçe, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 müsabakada 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle son 2 maç öncesi play-off kotası içinde yer buldu.



Beşiktaş, geçen sezon mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde yeni yılı göremedi. Bu sezon da elemeleri geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan siyah-beyazlılar, 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşayarak 2 maç kala play-off kotası dışında kaldı.



Yılın ilk yarısında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, Avrupa kupa kupalarında mücadele etmedi.



İkinci yarıda Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde elemeleri geçemedi.



UEFA Konferans Ligi'nde elemeleri geçerek lig etabına kalan Başakşehir ise 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertli ekip, topladığı 6 puanla 26. oldu ve Avrupa'ya veda etti.





TFF ve Beşiktaş'ta başkan değişti



2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş'ta başkanlar değişti.



TFF'de temmuz ayında yapılan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul'da mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi geçen İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığa seçildi.



Beşiktaş Kulübünde ise 2023'ün aralık ayında göreve gelen Hasan Arat, kötü saha sonuçları, kulübün mali ve idari sorunları nedeniyle görevden ayrıldı. Hasan Arat'ın yerine başkanlık görevini devralan ikinci başkan Hüseyin Yücel, 29 Aralık için seçim kararı aldı.



Galatasaray'da Dursun Özbek, Fenerbahçe'de Ali Koç, Trabzonspor'da ise Ertuğrul Doğan, bu yıl içinde yapılan seçimlerde koltuklarını korudu.





Beşiktaş ve Trabzonspor için 2024 iyi geçmedi



Türk futbolunun köklü kulüpleri Beşiktaş ve Trabzonspor için 2024 yılı sıkıntılı geçti.



Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı almasına rağmen Süper Lig'deki sonuçlarda beklentilerin uzağında kaldı. Beşiktaş, 2023-24 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın 46 puan gerisinde 6. sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar, yılın ilk yarısında Portekizli teknik adam Fernando Santos ile 2 farklı dönemde Serdar Topraktepe yönetiminde maçlara çıktı.



Beşiktaş, yılın ikinci yarısını da istediği gibi geçiremedi. Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona başlayan "Kara Kartal" 16 haftası geride kalan Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 16 puan gerisine düştü. UEFA Avrupa Ligi'nde de beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlılar, 6 maç sonunda 6 puanla 36 takım arasında 28. sırada yer aldı. Normal sezonun bitimine 2 maç kala play-off şansı süren Beşiktaş, Athletic Bilbao ve Twente gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak.



Finansal açıdan önemli düzenlemeler yapan Trabzonspor'da sportif başarı ise bir türlü gelmedi. Karadeniz temsilcisi, yılın ilk yarısını Ekim 2023'te teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçirdi. Avcı idaresindeki bordo-mavili ekip, Süper Lig'de 2023-24 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 3. tamamladı. Trabzonspor, ligdeki kötü gidişe rağmen Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi.



Karadeniz temsilcisi, bu sezona da Avcı yönetiminde girdi. Eleme oynadığı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalamayan Trabzonspor, ağustos ayında Avrupa'da havlu attı.



Kulübün 37 yıllık şampiyonluk hasretini 2021-22 sezonunda sonlandıran teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayıran bordo-mavili kulüp, takımı Şenol Güneş'e emanet edildi. Güneş yönetimindeki Trabzonspor, yılı Süper Lig'de alt sıralarda tamamladı.





Yıla Okan Buruk damgası



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılarıyla 2024 yılına damga vurdu.



Sarı-kırmızılı ekibi üst üste iki sezon şampiyonluğa taşıyan Buruk, 2024'te 102 puanla zafere ulaşarak rekor kırdı. Tecrübeli teknik adam, takımıyla ayrıca Süper Lig tarihinin birçok rekorunu da tarihe gömdü.



Süper Lig'de geçen sezonu 13. tamamlayan Reeder Samsunspor'un başına geçen Thomas Reis, kırmızı-beyazlı takımı zirve mücadelesi içine taşıdı.



Eyüpspor'da 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Arda Turan ile Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Stanimir Stoilov, görevlerine devam ediyor. İki teknik adama Süper Lig'de de başarılı performans sergiliyor.





Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam



Süper Lig'de 10 sezondur şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet etti.



Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puan toplamasına rağmen Galatasaray'ın ardından ikinci olan sarı-lacivertliler, takımın başına dünya futbolunun efsane teknik direktörlerinden Mourinho'yu getirdi.



Kadrosuna Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun gibi önemli futbolcuları katan Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde şampiyonluk mücadelesi veriyor.





Yılın öne çıkan futbolcuları



Yılın ilk yarısında şampiyon Galatasaray'dan Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ön plana çıkan futbolcular oldu.



Fenerbahçeli Dusan Tadic, Edin Dzeko, İrfancan Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Trabzonspor'da Paul Onuachu, Alanyaspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Oğuz Aydın, Sivassporlu Rey Manaj, Başakşehir'den Krzysztof Piatek de dikkati çeken performanslar sergiledi.



Yılın ikinci yarısında ise Galatasaray'dan Victor Osimhen, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Fenerbahçe'de Dzeko ile Sofyan Amrabat, Beşiktaş'tan Rafa Silva, Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ile Mame Thiam, Trabzonspor'dan Simon Banza, Başakşehir'den Piatek, dikkati çekti.





Osimhen transferi dünyada ses getirdi



Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i kadrosuna katarak dünya futbol kamuoyunda gündeme geldi.



2022-23 sezonunda şampiyonluk elde ettiği İtalya'nın Napoli takımıyla sorunlar yaşayan Osimhen, kadroda düşünülmeyen oyunculardan biri oldu. Avrupa'nın önemli takımları ve Arap yarımadasından teklifler alan yıldız santrfor, ayrılmak istemesine rağmen transfer olamadı.



Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasını fırsat bilen Galatasaray, Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı. Sarı-kırmızılı kulübün bu hamlesi, Türkiye ve dünya futbol kamuoyunun gündeminde yer alamaya devam ediyor.





"Üç büyükler"den bonservis rekoru



Türk futbolunda "Üç büyükler" denilen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yüksek bedelli transferleriyle dikkati çekti.



Beşiktaş Kulübü, şubat ayında kadrosuna kattığı Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati için Braga'ya 1 milyon avro kiralama, 11 milyon avro da satın alma bedeli toplamda 12 milyon avro ödeme yaptı. Al-Musrati, Beşiktaş tarihinin en pahalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlı kulüp, aynı dönem Arnavut futbolcu Ernest Muci'ye de 10 milyon avro bonservis verdi.



Fenerbahçe, temmuz ayında transfer ettiği Faslı santrfor Youssef En-Nesyri için İspanya'nın Sevilla takımına 19,5 milyon avro ödedi. En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen oyuncusu oldu.



Galatasaray da ağustos ayında Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için İngiltere Championship'ten Norwich City takımına 18 milyon avro verdi. Sara da Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlardaki yerini aldı.





Boey, Ferdi ve Kerem, önemli bonservis getirdi



Türk futbolu, 2024 yılında yurt dışına gönderdiği futbolcuların bonservis bedellerinde de önemli rakamlara ulaştı.



Galatasaray Kulübü, yılın ilk yarısında Fransız sağ bek Sacha Boey'i 30+5 milyon avro bonservis bedeliyle Almanya'nın Bayern Münih takımına satarak Türkiye rekoru kırdı.



Sarı-kırmızılı kulüp, Demokratik Kongrolu santrfor Cedric Bakambu'yu 5 milyon avroya İspanya temsilcisi Real Betis'e verdi.



Sivasspor, Yunus Emre Konak'u 4,5 milyon avro bedelle Premier Lig takımı Brentford'a gönderdi.



Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için Hull City'den 2,5 milyon, MKE Ankaragücü ise Lamine Diack için Nantes'tan 2 milyon avro aldı.



Yaz aylarına gelindiğinde ise Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon avro bonservis ücretiyle İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a sattı. Sarı-lacivertliler, kulüp rekoru kırarken, Boey transferinde kırılan Türkiye rekorunu egale etti.



Bu süreçte Galatasaray, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon avro bedelle Portekiz'in Benfica takımına verdi. Sarı-kırmızılı ekip, yurt dışına transfer olan Tete'den 4 milyon 750 bin, Emin Bayram'dan ise 4 milyon avro, Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'dan ise 6 milyon 400 bin avro gelir sağladı.



Alanyaspor, Oğuz Aydın'ı 6 milyon avro bedelle Fenerbahçe'ye, Eyüpspor Erencan Yardımcı'yı 4 milyon avroya Almanya'nın Hoffenheim takımına, Çaykur Rizespor ise Emirhan Topçu'yu 3,4 milyon avroya Beşiktaş'a satarak önemli gelir elde etti.



