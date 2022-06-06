Türk futbolunda ilk yabancı yatırımcı: Rasmus Ankersen

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Göztepe, takımın yeni sahibine kavuşuyor.



Sezon içerisinde tüm görevlerinden istifa eden kulübün çoğunluk hisselerinin sahibi Mehmet Sepil, taliplilerle uzun süren görüşmelerin ardından Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ile anlaşma sağladı. Ankersen, Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadyumu, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'da altyapı tesislerinin yapılması planlanan arazileri gezdi.



Mehmet Sepil kulübü satışa çıkardıktan sonra uzun süre boyunca Göztepe'yi takip eden ve kendisine ortak olan Sport Republic yatırımcılarıyla durumu tahlil eden Ankersen, satın alma kararını verdi.



Ankersen, ilk olarak Danimarka'da Midtjylland'ı satın aldı. 39 yaşındaki iş insanı, daha sonra Brentford'un futbol direktörlüğünü yaptı ve kulübü 74 yıl sonra İngiltere'nin zirve ligine yükseltti. 2020'de bu görevini bıkan Ankersen, Sırp medya patronu Dragan Solak ile birlikte Sport Republic'e geçti. Daha sonra bu şirket Southampton'ı Çinli iş insanı Gao Jisheng'ten satın aldı.



Halen Southampton'daki görevini sürdüren Ankersen, Göztepe ile birlikte Türk futbol tarihindeki ilk yabancı yatırımcı olacak.





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