Türk futbolunda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 17'nci, Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. Lig'de de 18'inci hafta maçları oynanacak; TFF 3. Lig 1. ve 3. Grup'ta 17'nci ve ilk yarının son hafta maçları, 2. Grup'ta ise 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 2021-2022 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, futbol liglerinde haftanın maçlarının programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig



17 Aralık Cuma:



20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)



18 Aralık Cumartesi:



13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)



16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)



19 Aralık Pazar:



13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)



16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)



16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)



Spor Toto 1. Lig



18 Aralık Cumartesi:



13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)



16.00 Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)



19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)



19 Aralık Pazar:



13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor (Eryaman)



16.00 Tuzlaspor-Manisa FK (Vefa)



16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bitci Timsah Park)



19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Kocaeli)



20 Aralık Pazartesi:



17.30 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Denizli Atatürk)



TFF 2. Lig



Beyaz Grup:



18 Aralık Cumartesi:



13.00 Teco Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



19 Aralık Pazar:



13.00 Zonguldak Kömürspor-Tarsus İdman Yurdu (Karaelmas Kemal Köksal)



13.00 Bucaspor 1928-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Buca)



13.00 Eskişehirspor-Ankara Demirspor (Eskişehir Yeni)



13.00 Şanlıurfaspor-Kırşehir Belediyespor (Şanlıurfa GAP)



13.00 Kırklarelispor-Uşakspor (Kırklareli Atatürk)



13.00 Pazarspor-Pendikspor (Pazar İlçe)



13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Akhisarspor (Diyarbakır)



Kırmızı Grup:



18 Aralık Cumartesi:



13.00 Kahramanmaraşspor-Sakaryaspor (7 Ocak)



13.00 Sarıyer-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)



13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu (Bodrum İlçe)



19 Aralık Pazar:



13.00 Serik Belediyespor-Turgutluspor (Serik İsmail Oğan)



13.00 Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)



13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Diyarbekirspor (Bayburt Genç Osman)



13.00 Çorum-Adıyaman (Çorum Şehir)



13.00 Silahtaroğlu Vanspor-İnegölspor (Van Atatürk)



13.00 Somaspor-Hekimoğlu Trabzon (Soma Atatürk)



13.00 Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor (Osmanlı)



TFF 3. Lig



1. Grup:



18 Aralık Cumartesi:



13.00 Bergama Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (İzmir Atatürk)



13.00 Arnavutköy Belediyespor-Batman Petrolspor (Bolluca)



13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Kahta 02 Spor (Polatlı)



19 Aralık Pazar:



13.00 Belediye Kütahyaspor-Formül Erbaaspor (Dumlupınar)



13.00 Osmaniyespor-Çatalcaspor (7 Ocak)



13.00 Artvin Hopaspor-Sancaktepe (Hopa)



13.00 Fatsa Belediyespor-Elazığspor (Fatsa İlçe)



13.00 Bursa Yıldırımspor-Hendekspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



13.00 Karaman Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Kemal Kaynaş)



2. Grup:



18 Aralık Cumartesi:



13.00 Hacettepe-Alagöz Holding Iğdır (Yenimahalle Hasan Doğan)



19 Aralık Pazar:



13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Çarşambaspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)



13.00 Bitexen Düzcespor-Yomraspor (Düzce 18 Temmuz)



13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Altındağ (Şile)



13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-52 Orduspor (Darıca İlçe)



13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-İskenderunspor (Alemdağ)



13.00 Kuşadasıspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Kuşadası Özer Türk)



13.00 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşaspor (Dağılgan)



13.00 Kızılcabölükspor-Siirt İl Özel İdare (Kızılcabölük Semt)



3. Grup:



18 Aralık Cumartesi:



13.00 Modafen-İçel İdmanyurdu (Alemdağ)



13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofsporspor (Faruk Çelik)



13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kardemir Karabükspor (Tepecik Şenol Güneş)



19 Aralık Pazar:



12.30 Ağrı 1970-Esenler Erokspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



13.00 Fethiyespor-Belediye Derincespor (Fethiye İlçe)



13.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor (Gümüşhane Yenişehir)



13.00 Çankaya-Mardin 1969 (Yenimahalle Hasan Doğan)



13.00 Ceyhanspor-Orduspor 1967 (Ceyhan İlçe)



13.00 Karşıyaka-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi



A Grubu:



18 Aralık Cumartesi:



12.00 1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Zeytinköy 1 No'lu Saha)



13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnu (Osmanlı)



13.00 Altay-Fatih Vatanspor (Gaziemir İlçe)



13.00 Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor (Kavaklı)



15.00 Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe (Vodafone Park)



19 Aralık Pazar:



12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)



B Grubu:



18 Aralık Cumartesi:



12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudullu (İlkadım Suni Çim)



13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Vefa)



19 Aralık Pazar:



12.00 Hakkarigücü-Kayseri Kadın Futbol Kulübü (Merzan Şehir)



12.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Yeşilova Kemal Aktaş Sahası)



13.00 Adana İdman Yurdu-Trabzonspor (İncirlik Hurşit Kaslı)



13.00 Konak Belediyespor-ALG Spor (Atatürk Stadı 1 No'lu Yan Saha)





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