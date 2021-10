Türk futbolunda haftanın programı!

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 8, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 5. hafta maçları yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, profesyonel futbol liglerinde yapılacak maçların programı şöyle:



Süper Lig



Bugün:



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)



2 Ekim Cumartesi:



13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)



19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)



3 Ekim Pazar:



13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)



16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)



16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)



19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)



TFF 1. Lig



Bugün:



20.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



2 Ekim Cumartesi:



13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)



16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)



19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)



19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)



3 Ekim Pazar:



13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)



16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)



19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)



TFF 2. Lig



Beyaz Grup:



2 Ekim Cumartesi:



14.30 Pazarspor-Teco Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)



14.30 Anagold 24Erzincanspor-Pendikspor (Mustakil Atletizm Pisti)



15.00 Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)



15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Uşakspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



15.30 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (Kırklareli Atatürk)



16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eskişehirspor (Diyarbakır)



19.00 Bucaspor 1928-Kırşehir Belediyespor (Yeni Buca)



19.00 Tarsus İdmanyurdu-Akhisarspor (Tarsus İlçe)



Kırmızı Grup:



2 Ekim Cumartesi:



15.00 İnegölspor-Adıyaman (İnegöl İlçe)



15.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor (Bayburt Genç Osman)



15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)



15.00 Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor (Ortahisar Yavuz Selim)



16.00 Somaspor-Ergene Velimeşespor (Soma Atatürk)



16.00 Sarıyer-Kahramanmaraşspor (Yusuf Ziya Öniş)



16.00 Bodrumspor-Turgutluspor (Bodrum İlçe)



16.00 Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)



19.00 Ankaraspor-Diyarbekirspor (Osmanlı)



19.00 Çorum-Serik Belediyespor (Çorum Şehir)



TFF 3. Lig



1. Grup:



3 Ekim Pazar:



14.30 Batman Petrolspor-Artvin Hopaspor (Batman Yeni Şehir)



14.30 Belediye Kütahyaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Dumlupınar)



14.30 Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nevşehir Gazi)



14.30 Kahta 02-Çatalcaspor (Kahta İlçe)



15.00 Formül Erbaaspor-Sancaktepe (Erbaa İlçe)



15.00 Elazığspor-Karaman Belediyespor (Elazığ Doğukent)



15.30 Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



15.30 Hendekspor-Osmaniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)



15.30 Arnavutköy Belediyespor-Bergama Belediyespor (Bolluca)



2. Grup:



3 Ekim Pazar:



14.30 Iğdır-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)



14.30 Siirt İl Özel İdaresi-İskenderunspor (Siirt Atatürk)



15.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-52 Orduspor (Alanya Milli Egemenlik)



15.00 Hacettepe-Yomraspor (Yenimahalle Hasan Doğan)



15.00 68 Aksaray Belediyespor-Çarşambaspor (Dağılgan)



15.30 Kuşadasıspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)



15.30 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Darıca İlçe)



15.30 Kızılcabölükspor-Altındağspor (Kızılcabölük Semt Sahası)



4 Ekim Pazartesi:



15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Düzcespor (Alemdağ)



3 Grup:



3 Ekim Pazar:



13.30 Mardin 1969-Belediye Derincespor (Mardin 21 Kasım)



14.30 Gümüşhanespor-Modafen (Gümüşhane Yenişehir)



14.30 Ofspor-Fethiyespor (Of İlçe)



15.00 İçel İdmanyurdu-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Mersin)



15.00 Ceyhanspor-Çankaya (Ceyhan İlçe)



15.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



15.30 Edirnespor-Esenler Erokspor (Edirne 25 Kasım)



15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)



19.00 Orduspor 1967-Ağrı 1970 (19 Eylül)