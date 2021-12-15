Türk futbolcuların sorunları için çare aranıyor

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, profesyonel futbolcuların kariyerini sonlandırdıktan sonra büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, bunun önüne geçmek için çalıştıklarını söyledi.



Geçen haziran ayında TPFD Başkanlığına seçilen Akyüz, profesyonel futbolcuların sorunları, dernek olarak yürüttükleri projeler ve futbol gündemiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Ciddi paralar kazanan futbolcuların kariyerini noktaladıktan sonra sorun yaşamaması için eğitim programı üzerinde çalıştıklarını aktaran Akyüz, "Profesyonel hayatını başarıyla sürdüren futbolcular, kariyerlerini noktaladıktan sonra çok büyük kayıplara uğruyor, aile ve iş hayatı geri gidiyor. Bu kadar para kazanan başarılı insanların neden bu duruma düştüğünü araştırıyoruz. Bundan dolayı Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşerek futbolcuların kötü durumlara düşmesini önlemek istiyoruz. Futbolcuları bir eğitimden geçirerek, insan ilişkilerini, sorumluluk bölgelerini ve işinin değerini anlatacağız. Onlara gelecekte futbolun biteceğini gösterip, kalıcı bir yapı oluşturarak, futboldan sonraki hayatlarında da kendilerini korumaları gerektiğini anlatacağız." diye konuştu.



Saffet Akyüz, Türk futbolcuları, önemli bir altyapı eğitimi alan yabancı futbolcularla rekabet edebilir hale getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Futbol evrensel bir spor ve evrensel rakiplerimiz var. Süper Lig'de kadroların yarısından fazlası yabancı oyuncudan oluşuyor. Sporcularımıza evrensel standartlara ulaştıracak bir altyapı vermeliyiz. Yabancı oyuncularla mücadele edecek futbolcular yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.



- "Yabancı oyuncuya taraftarın daha çok sevgisi, saygısı ve sabrı var"



TPFD Başkanı Akyüz, taraftarların yabancı futbolculara daha fazla sevgi, saygı ve sabır gösterdiğini söyledi.



Türk futbolcuların yabancılara oranla daha fazla eleştirildiğini dile getiren Akyüz, sözlerine şöyle devam etti:



"Yabancı oyuncuya taraftarın daha çok sevgisi, saygısı ve sabrı var. Bunun olmaması gerek. Bence kendi sporcularımızı çok daha fazla eleştiriyoruz, kendi değerlerimizin kıymetini daha az biliyoruz. Bir şeyin başarılı olabilmesi için doğal yollardan geçmesi lazım. Futbolun artık büyük şehirlerde doğal sürecin dışına çıktığını düşünüyorum. Güvenli bir şekilde sokakta futbol oynayamayan çocuklar, spor okullarına yöneliyor. Oturup mutlaka çocuklarımızı yeniden sokağa çıkarmakla ilgili bir program yapmalıyız. Yabancı oyuncu 8 bin saat eğitim alırken, biz 4-5 bin saat eğitim veriyoruz. Bu çocuklardan aynı başarıyı bekleyemezsiniz."



- TFF 3. Lig'deki 25 yaş sınırı



Saffet Akyüz, TFF 3. Lig'de uygulanan 25 yaş sınırının kaldırılması gerektiğini dile getirdi.



Birçok ülkeyi araştırdığını vurgulayan Akyüz, "25 yaş kuralı, altyapıdan oyuncuları çıkarmak için getirilmiş bir kural. Biz oyuncuları önünü açarak mı, yoksa iyi yetiştirerek mi futbol piyasasına sunmalıyız? Ben, göreve geldikten sonra 6 Avrupa Ligi'nde böyle bir kural olup olmadığını araştırdım. Böyle bir kural yok. Aksine tecrübeli futbolcular, 3. Lig ve amatörde örnek olması için teşvik ediliyor. Bizde de 25 yaşına gelen gence 'Sen artık futbolcu olamazsın, bırak.' deniliyor. Bu insan 15 yıldır bununla uğraşıyor. Türkiye'de akademik kariyer yapmış, eğitim almış futbolcu sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Futbol için eğitim hayatı sonlandırılıyor. Sistem buna zorluyor. Federasyon ve kulüplerle bir araya gelerek gençlerimizi nasıl iyi ve başarılı bir sporcu yaparız diye konuşmamız gerekiyor. Gerekli temasları yaptık ama karşı tarafın da olumlu düşünmesi gerek." şeklinde görüş belirtti.



Başkanlığa seçilmesinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştüğünü anlatan Akyüz, "Nihat Özdemir, başkan olduktan sonra bizi davet etti. Sorunlarımızı anlattık. Olumlu bir görüşme oldu. Ancak Kulüpler Birliği bizi muhatap alıp 'Gelin bir konuşalım.' demedi. Güncel konuların dışına kimse çıkmak istemiyor. Kulüpler Birliği, bizi rakip olarak görüyor. Oysa biz onlarla çalışmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Dernek olarak profesyonel futbolculara kulüplerle yaşadıkları sorunlarda ücretsiz avukatlık hizmeti verdiklerini dile getiren Akyüz, ayrıca sezon öncesi takım bulamayan futbolcuları kampa alarak hazır durumda olmalarını sağladıklarını sözlerine ekledi.





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