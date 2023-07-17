İçinde bulunduğumuz yaz transfer dönemi Türk futbolu adına son derece üzücü bir olaya sahne oluyor... Her sene en iyi futbolcuları kadrolarına katan 4 büyüklerin transfer listelerinde bu kez bir tane bile Süper Lig'den yerli isim yok. Oysa hepimiz okuyoruz ki, medyada hemen her gün onlarca yabancı futbolcu ya da Avrupa ülkelerinde yetişmiş gurbetçilerin adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ya da Trabzonspor'la anılıyor.



EMRECAN BULUT VE UMUT NAYİR



4 büyüklerin bu yaz bugüne kadar imza attırdığı 11 futbolcunun sadece 2'si yerli isimlerden oluşurken; bunların birincisi Beşiktaş'ın 2. Lig ekibi Somaspor'dan aldığı Emrecan Bulut, diğeri ise Fenerbahçe'nin Eyüpspor'dan satın aldığı Umut Nayir... Umut'un artık 30 yaşına geldiğine dikkate alırsak, 400'ü aşkın Türk oyuncunun top koşturduğu Süper Lig'den bir tane bile yeni ismin çıkmaması gerçekten endişe verici.



2018-19 SEZONU (10)



Galatasaray, kadrosuna 4 Türk katarken, Emre Akbaba için Alanyaspor'a tam 4 milyon Euro ödedi. Fenerbahçe, Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'e 2.75 milyon Euro, Altınordu'dan kaleci Berke Özer'e 2.5 milyon Euro, Barış Alıcı'ya da 1.5 milyon Euro verdi. Beşiktaş, Osmanlıspor'dan Umut Nayir ve Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz'e toplam 400 bin Euro öderken, Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Zeki Yavru'yu bedelsiz aldı.



2019-20 SEZONU (8)



Beşiktaş, 2019-20 sezonunda Süper Lig'den yerli futbolcuları tercih etmezken, Fenerbahçe ve Galatasaray 3'er, Trabzonspor 2 isimle anlaşma yaptı. Sarı lacivertlilerin bonservisi için 2.5 milyon Euro ödediği Deniz Türüç bu dönemin en pahalı Türk futbolcusu. Galatasaray Taylan Antalyalı, Okan Kocuk ve Adem Büyük'ü bedelsiz alırken, Trabzonspor Erce Kardeşler ve Fıratcan Üzüm için toplam 542 bin Euro bonservis ödemesi yaptı



2020-21 SEZONU (12)



4 büyüklerin son 5 yılda en çok yerli futbolcu aldığı yaz transfer dönemi. Fenerbahçe ve Galatasaray 4'er, Trabzonspor ve Galatasaray da 2'şer Türk oyuncuyu kadrosuna katı. Fenerbahçe'nin Antalyaspor'dan transfer ettiği Nazım Sangare, 1 milyon 750 bin Euro'luk bonservis bedeliyle en pahalı yerli isim olurken, Galatasaray Rizespor'la mahkemelik olduğu Oğulcan Çağlayan için 1 milyon 150 bin Euro ödedi.



2021-22 SEZONU (8)



Beşiktaş Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı, Trabzonspor da Rizespor'dan İsmail Köybaşı'nı bedelsiz olarak renklerine bağlarken, Galatasaray Berkan Kutlu için Alanyaspor'a 4 milyon Euro, Barış Alper Yılmaz için de Keçiörengücü'ne 2.1 milyon Euro bonservis bedeli verdi. Fenerbahçe ise Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp'ı bedelsiz, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı 1.35 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.



2022-23 SEZONU (10)



Galatasaray ile Fenerbahçe Abdülkerim Bardakçı için yarıştı ve sonuçta Konyaspor'un kasasına 2.8 milyon Euro bonservis bedeli girdi. Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrük'e 2 milyon Euro öderken, Trabzonspor Eren Elmalı-Doğucan Haspolat ikilisi için Kasımpaşa'ya toplam 4.8 milyon Euro verdi. Fırtına, kiralık oynadığı Kasımpaşa'da parlayan Umut Bozok'un bonservisini de 2 milyon Euro'ya Lorient'ten aldı.



