İsmi bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan ve A Milli Takımı seçmesi gündeme gelen Stuttgart'ın orta saha oyuncusu Atakan Karazor, İbiza'da tutuklandı.



İspanya'nın İbiza Adası'nda tatil yapan Almanya Ligi ekiplerinden VfB Stuttgart'ın orta saha oyuncusu Atakan Karazor'un tutuklandığı açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Atakan Krazor'un neden tutuklandığı belirtilmezken; şu ifadeler kullanıldı:



"Atakan İbiza'daki tatilinde tutuklandı. Oyuncumuz suçlamaları reddediyor. Avukatlarımız sürekli temas halinde."



TECAVÜZ SUÇLAMASI



Öte yandan Alman basını, 25 yaşındaki oyuncunun, 18 yaşındaki İspanyol bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandığını öne sürdü.



Başarılı oyuncunun geçtiğimiz günlerde sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılmıştı.





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