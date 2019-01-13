Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis, vefatının 7. yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında anıldı.Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Lefter Küçükandonyadis'in ailesi, bazı takım arkadaşları, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ve taraftarların katıldığı belirtildi.Anma töreninde, Sevil Zeynep Becan ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Ogün Altıparmak'ın kısa bir konuşma yaptığı kaydedildi.Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden, 2018-2019 sezonuna adını vermekten büyük onur duyduğumuz, 'Futbolun Ordinaryüsü' Lefter Küçükandonyadis'i, vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.