ABDULLAH ÇEVRİM İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Abdullah Çevrim, 77 yaşında hayatını kaybetti.Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, eski milli futbolcu Abdullah Çevrim'in vefat ettiği bilgisi verilerek, "Eski milli futbolcumuz Abdullah Çevrim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.Fenerbahçe'de 1966-1971 yıllarında futbol oynayan Çevrim, sarı-lacivertlilerle Balkan Kupası'nı kazandı. Çevrim, Fenerbahçe'yle iki de lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Çevrim, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği formalarını da terletti.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 77 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Abdullah Çevrim için 22-25 Şubat'ta oynanacak profesyonel lig maçları öncesi saygı duruşu yapılacağını duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada, Çevrim'in vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Abdullah Çevrim'in vefatı sebebiyle 22-25 Şubat tarihlerinde oynanacak bütün profesyonel lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.