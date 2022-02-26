Türk finalinde şampiyon Yiğit Caner Aydın

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu mağlup ederek altın madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk finalinde şampiyon Yiğit Caner Aydın
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26 Şubat 2022 19:23
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu yenerek altın madalya kazandı.

Dubai'de düzenlenen organizasyonun finalinde iki Türk sporcu Yiğit Caner Aydın ile Nihat Türkmenoğlu karşı karşıya geldi.

Oynanan beş seri sonunda Yiğit Caner, Nihat Türkmenoğlu'na 136-126'lık skorla üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Nihat Türkmenoğlu ise gümüş madalya elde etti.

 

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