Türk ekibi Futbolist, FIFA eKulüpler Dünya Kupası'nda son 16'da

Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Futbolist takımlarının mücadele ettiği FIFA eKulüpler Dünya Kupası elemeleri tamamlandı.



Galatasaray ve Beşiktaş grup aşamasında turnuvaya veda ederken, Futbolist grubundan çıkmayı başardı ve sadece 16 takımın kozlarını paylaşacağı Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Futbolist ayrıca bu seviyede mücadele edecek ilk Türk takımı unvanının sahibi oldu.



EA Sports tarafından her sene çıkarılan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en fazla oynanan oyunlardan biri olan FIFA serisinin eKulüpler Dünya Kupası elemelerinde temsilcilerimizden Galatasaray ve Beşiktaş düştükleri gruptan çıkamayarak turnuvaya veda ettiler.



Her gruptan sadece bir takımın finallere gitmeye hak kazandığı elemelerde Futbolist son 16 takım arasına kaldı.Grubunda Red Bull Salzburg, Rapid Viyana, Anderlecht ve Hamburg gibi takımların yanında geçen senenin 2.'si Envy ve 3.'sü Mkers ile eşleşen Futbolist ilk maçını kaybettikten sonra bir daha yenilmedi ve güçlü rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. Son maçını İtalyan Mkers ile oynayacak olan Futbolist'in maçı tam 3 saat gecikme ile başladı. Hem Xbox hem de PlayStation konsollarından eş zamanlı olarak oynanan maçların ilk yarılarından Futbolist her iki konsolda da 2-0 öne geçince rakip internet bağlantısını sebep göstererek oyundan çıktı ve maçların tekrarını istedi.



Futbolist, turnuva organizatörleri ile görüşüp maçların kalan kısımlarının 2-0'lık skorlar ile devam etmesi yönünde uzlaştı. Fakat İtalyanlar erteleme maçına çıkmayarak konuyu FIFA'da üst düzeye taşıdı ve maçların tekrarını istedi. Maça iyi hazırlanmış olan Futbolist erteleme maçını da oynayamadı ve beklemeye başladı. FIFA'dan gelen nihai karar sonrasında maçlar kaldığı yerden oynandı. Futbolist Xbox oyuncusu Sezer Sabriev maçını 2-1 kazanırken, PlayStation'da mücadele eden Türkiye ve Balkanlar şampiyonu Ismail Can Yerinde durumu 3-0 yapınca bir anda İtalyan takımının internet kesildi ve bu maçın da tekrarı istendi. Burada da taviz vermeyen Futbolist maçın kalanını oynadı ve kalan sürede 2 gol daha bularak Mkers takımını 5-1 gibi rahat bir skor ile yendi. Toplamda 7-2'lik skor ile 3 puanı alan Futbolist grubundan çıkmayı başardı ve dünyadan sadece 16 takımın kozlarını paylaşacağı Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Futbolist ayrıca bu seviyede mücadele edecek ilk Türk takımı oldu.



8-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan eKulüpler Dünya Kupası'nı sosyal medya üzerinden 15 milyon kişinin izlemesi bekleniyor.



Futbolist, finallerde Manchester City, Ajax gibi takımların yanında dünyaca ünlü Vitality ve Faze Clan takımları ile aynı sahnede mücadele edecek.



Futbolist ayrıca 19-20 Ocak tarihleri arasında Londra'da ve 8-10 Mart tarihleri arasında Singapur'da düzenlenecek olan uluslararası turnuvalara da katılmaya hak kazandı. Geçen sene düzenlenen ESL Türkiye Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası'nı kazanan ekip bu sene de şampiyonluk bekliyor.