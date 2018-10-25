Türk derbisini Anadolu Efes kazandı!

THY Euroleague'in 4. haftası, Türk derbisine sahne oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken Anadolu Efes, ikinci yarıda 16 sayıdan geri dönerken Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup etti ve 3. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise Euroleague'de bu sezon ilk yenilgisini aldı. Tempolu başlayan mücadelenin ilk 3 dakikası Fenerbahçe'nin 10-7 üstünlüğüyle geçildi. Peş peşe hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında Guduric, Kalinic ve Vesely ile 10-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 9-22. Kalan bölümde Anadolu Efes'in Simon ile bulduğu isabetli dış atışa Ahmet Düverioğlu ve Sloukas ile cevap veren Fenerbahçe, üstün oynadığı ilk periyodu 26-12 önde tamamladı.İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 13. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 22-30. Dış atışlarda iyi bir yüzde yakalayan ve Larkin ile skor üreten lacivert-beyazlılar, savunmada ise etkisiz kaldı. Anadolu Efes karşısında hem pota altından hem de 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Fenerbahçe, 19. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 32-48. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına ise 52-38 önde gitti.Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Pleiss ile pota altında etkili olan ve savunmada daha iyi bir görüntü çizen Anadolu Efes, Micic'in basketiyle 25. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 52-56. Hız kesmeyen lacivert-beyazlılar, basit top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında Moerman'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 27. dakikada skorda dengeyi sağladı: 58-58. Anadolu Efes, Dunston'ın pota altından kaydettiği sayılarla 29. dakikada maçta öne geçti: 64-62. Kalan bir dakika 6 saniyelik dilimde Melli'nin dış atışına Micic'in potaya giderek bulduğu basketle yanıt veren Anadolu Efes, final periyoduna 66-65 önde girdi.Son periyoda iki takım da hücumda tutuk başladı. Ardından sert savunmasını sürdüren Anadolu Efes, Beaubois ve Dunston'ın pota altından üst üste kazandırdığı basketlerle 36. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 73-68. Sarı-lacivertliler, Melli, Vesely ve Sloukas ile farkı 1 sayıya kadar indirse de Anadolu Efes, Moerman'ın basketiyle 39. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 85-77. Kalan bölümde hata yapmayan ve serbest atış çizgisinden skor üreten Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-83 galip ayrıldı.Sinan ErdemLuigi Lamonica (İtalya), Robert Lottermoser (Almanya), Sergio Silva (Portekiz)Beaubois 17, Doğuş Balbay, Simon 7, Moerman 15, Dunston 8, Pleiss 13, Larkin 7, Buğrahan Tuncer 3, Micic 13, Anderson 6Sloukas 11, Guduric 10, Kalinic 6, Melli 14, Vesely 24, Melih Mahmutoğlu 7, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 4, Datome 3, Lauvergne 412-2638-5266-65