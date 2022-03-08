Türk derbisinde kazanan Darüşşafaka!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında Darüşşafaka, TOFAŞ'ı 75-74 yendi.
Darüşşafaka, bu sonuçla gruptaki 2. galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise 4. maçında ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Boris Krejic (Slovenya), Michal Proc (Polonya)
Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 10, Pineiro 10, Caupain 18, Boothe 12, Olaseni 13, McCullough 5, Selim Şav 3, Sinan Güler, Ragıp Berke Atar 4, Görkem Doğan, Can Maxim Mutaf
TOFAŞ: Ennis 21, Shepherd, Cook 15, Emre Tanışan, Simmons 17, Yiğit Arslan 9, Zukauskas, Cruz 3, Muhsin Yaşar 7, Zubcic 2, Bora Satır
1. Periyot: 21-20
Devre: 37-38
3. Periyot: 60-54
Darüşşafaka, bu sonuçla gruptaki 2. galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise 4. maçında ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Boris Krejic (Slovenya), Michal Proc (Polonya)
Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 10, Pineiro 10, Caupain 18, Boothe 12, Olaseni 13, McCullough 5, Selim Şav 3, Sinan Güler, Ragıp Berke Atar 4, Görkem Doğan, Can Maxim Mutaf
TOFAŞ: Ennis 21, Shepherd, Cook 15, Emre Tanışan, Simmons 17, Yiğit Arslan 9, Zukauskas, Cruz 3, Muhsin Yaşar 7, Zubcic 2, Bora Satır
1. Periyot: 21-20
Devre: 37-38
3. Periyot: 60-54