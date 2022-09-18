İtalya Serie A'nın 7. haftasında AS Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atalanta 1-0'lık skorla kazandı.



Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada 18 yaşındaki stoper Giorgio Scalvini kaydetti.



Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, 57. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Türk milli futbolculardan Roma'da foram giyen Zeki Çelik ile Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ilk 11'de yer aldılar ve 90 dakika sahada kaldılar.



Bu sonucun ardından Roma, 13 puanda kaldı. Atalanta ise 17 puanla zirveye yükseldi.



Atalanta, milli aradan sonra Fiorentina'yı ağırlayacak. Roma ise Inter deplasmanına gidecek.





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