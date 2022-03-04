Türk Derbisi'nde seyirci rekoru kırıldı

THY Euroleague'de oynanan 28. hafta mücadelesinde Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup ettiği mücadelede "Pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekoru" kırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Derbisi'nde seyirci rekoru kırıldı
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04 Mart 2022 17:10
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Euroleague' de Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı maçta 15 bin 76 seyirciyle rekor kırıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in 84-79 kazandığı Türk derbisini 15 bin 76 seyircinin takip ettiği belirtilerek, "Pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekorumuz olan 15 bin 8'i geliştirdik ve yeni bir rekora imza attık." denildi.

Lacivert-beyazlı ekibin 3 Aralık 2021'de İspanyol ekip Barcelona ile aynı salonda yaptığı maçta 15 bin 8 basketbolsever tribünlerde yer almıştı.

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