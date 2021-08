Türk cimnastiğini zirveye taşıyacak sporcular için çalışmalar aralıksız sürüyor

Cimnastikçi olarak spora devam etmek istediğini belirten Demirtaş, gelecekte hem işini iyi yapan hem de tanınan bir sporcu olmak istediklerini sözlerine ekledi.





İbrahim Çolak, Ahmet Önder ile Nazlı Savranbaşı gibi milli sporcuları yetiştiren Şavkar Cimnastik Spor Kulübü, bünyesindeki yetenekli isimlerle gelecekte Türk cimnastiğine başarılar yaşatmak için faaliyetlerini sürdürüyor.Şavkar Cimnastik Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yalçın Aşkın, bu sporun birey açısından önemine, yetiştirme aşamalarına ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Kulübün 30 yıl önce olimpiyatlara sporcu göndermek için kurulduğunu belirten Aşkın, bunu başaracaklarını bildiklerini söyledi.Sporcuları da buna inandırdıklarını dile getiren Aşkın, "Otuz yıllık bir hedefi, gerçekleştirdik. Burada Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in büyük bir rolü var. Gerçekten çok başarılı. Çünkü bu sporun içinden geliyor. Sporcunu sorunlarını biliyor ve çözüm odaklı çalışıyor. Sporcuların ihtiyaçlarını biliyor. Bu da başarıyı getiriyor." dedi.Aşkın, kulüp olarak iyi bir sistem kurduklarını, sadece antrenör odaklı çalışmadıklarını söyledi.En alttaki antrenörden en üsttekine kadar herkesin ekip olarak çalıştığını dile getiren Aşkın, şöyle devam etti:"Temel cimnastikle spora başlıyoruz. Bunun adı halk dilinde genel cimnastiktir. Vücut ve kas yapılarına göre alt yapı antrenöründen milli takım antrenörüne kadar herkes çocukları takip ediyor. Gelişim gösteren ve yeteneği olan sporcuları bu şekilde tespit ediyoruz, sonra da branşa uygun devam ediyor. Cimnastiğin bütün branşlarında sporcu yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 'estetik grup cimnastik' diye başka bir branşa da başladık. Çocuk, temel cimnastik eğitimini alırken artistik mi yoksa ritmik mi yapacağı tespit ediliyor. Her sporcu profesyonel olacak diye bir şey yok. Cimnastik bütün sporların temeli. Hatta milli sporumuz güreş. Biz istiyoruz ki güreşten önce cimnastik eğitimi alınsın. Cimnastikten yetişen çocuğun hangi branşa giderse gitsin başarılı olma şansı yüksek."Türk sporcusunun çalışkanlığıyla yurt dışında bilindiğini dile getiren Aşkın, yere sağlam basan, kendine güvenen sporcularla iyi temeller atmak istediklerini söyledi.Aşkın, "Bizim çocuklarımızın öyle sağlam bir temeli olsun ki çalışarak başarabileceğini görsün. Cimnastik bunu sağlıyor. 'Çocuklar sadece cimnastikçi olsun' diyemeyiz. Öz güveni, motor becerileri gelişmiş ve hayata hazır gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.Aşkın, hem kulüp hem de Türk cimnastiği olarak hedeflerinin çok büyüdüğünü, bu ekip devam ettiği müddetçe başarının geleceğini bildirdi.Daha büyük başarılara odaklandıklarını ifade eden Aşkın, "Olimpiyat sonrası şahsen korktum. 'Bazı sporcularımız bırakma yoluna gider mi?' diye. Hepsinden 2024 Olimpiyatları'na hazırlandıkları ve madalya bekledikleri şeklinde dönüşler aldık. 10 yıl içinde takım olarak ilk 3'e gireceğimize inanıyorum. Bunu da başaracağız. Artık hedefler çok yüksek. Başarabileceğimizi herkese gösterdik." diye konuştu.Artistik cimnastik antrenörü Ahmet Münar ise erken yaşta bu spora başlamanın önemli olduğunu, eğitimler sayesinde her yaştan çocuğu rahatlıkla motive edebildiklerini söyledi.Kulüp çatısı altında küçük yaş gruplarına verilen eğitimlerin aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Münar, "Çocukların motor becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak fiziksel aktiviteler üzerinde duruyoruz." dedi.Münar, salgınla beraber antrenman ve müsabakalara ara verildiğini, bu süreçte test antrenmanları yapıldığını belirtti.Eski öğrencilerin de dönüşünün devam ettiğini kaydeden Münar, şöyle devam etti:"Kapanma nedeniyle yaşanan fiziksel değişimleri öğrencilerimiz kendileri de fark ediyor. Stres ve kaygı şu an gözlemlediğimiz bazı olumsuzluklar. Pandemi öncesi çalıştırdığımız öğrencilerimizi uzun süre göremedik. Küçük yaştaki sporcularımız ebeveynlerinin arkasına sığınarak geliyor. Bu sporcularımız için eski becerilerini kazanma adına çalışmalarımız oluyor. Profesyonelce hazırladığımız programla eylül ayıyla beraber, gözlemlenen olumsuzlukları ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Bir de kilo artışı sorunumuz var. Beslenme alışkanlıklarımız da değişti. Hiç dışarı çıkamayan öğrenciler oldu. Herkesi kapsayacak programlarımızla bunları yeniden kazanacağız."Münar, 2018 doğumlu sporcuların gelmeye başladığını, pedagojik yaklaşımlarla çocukların kendilerini güvende hissetmesini sağladıklarını bildirdi.Antrenörle iletişimi sağlayan küçük sporcularda hızlı geri dönüşler aldıklarını dile getiren Münar, "Çocuğun seviyesine indikten sonra eğitimlerine başlıyoruz. Salgının etkisiyle okula devamlılıklarında da sıkıntı oldu. Komut almada biraz sıkıntı olacaktır. Çalışmalarımızla bu aşamanın da başarılı şekilde aşılacağına inanıyorum. Ebeveynler bizlere ve kulüplere güvensin. Yarışmadaki çocuklarımızla yarışmacı sporcular kadar ilgileniyoruz. Sadece istikrarlı olmaları gerekiyor. Geriye kalan gelişim konusunu biz sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza 13 yaşındaki Hatice Gökçe Emir, 4 yaşından beri cimnastik yaptığını söyledi.Emir, sporu çok sevdiğini, birçok yarışmada derece kazandığını, en son Romanya'da yarıştığını anlatarak, "Hedefim Olimpiyatlara gitmek. Birçok sporcuyu takip ediyorum ve örnek alıyorum. Onların yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Günde 5 saate yakın cimnastik yapıyorum. Bir yandan da okulumu götürüyorum. Cimnastik sayesinde gündelik hayatımda daha disiplinli oluyorum. Ayrıca kendime güvenim de artıyor." diye konuştu.Kulübün başarılı sporcularından 11 yaşındaki Pınar Demirtaş ise 7 yıldır cimnastik yaptığını dile getirdi.Demirtaş, "Buraya başladığımda yaptıklarım benim için sadece cimnastikti, sonrasında burada bir takım olduk. Dostlarım var. Antrenörlerimle de çok iyiyim. Yapamadığımız şeyleri çalışarak başardığımızı görüyoruz. İsteyince her şey oluyor." dedi.