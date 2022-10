Türk cimnastiği dünya şampiyonasında sahneye çıkıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, İngiltere'de 29 Ekim Cumartesi günü başlayacak 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde takım olarak finale kalmayı hedeflediklerini belirtti.



Çelen, Liverpool kentinde 6 Kasım'a kadar sürecek organizasyon öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Şampiyonada hazırlıkların sonuna gelindiğini belirten Çelen, Türk cimnastik camiası olarak heyecanlı olduklarını söyledi.



Müsabakada önce kadınların yarışacağını ifade eden Çelen, "Ülkeler açısından önemli bir yarışma. Bu organizasyon, Kovid-19 salgınından sonra dünya cimnastiğinin en önemli yarışması. Bütün dünyanın gözü burada olacak. Dünya bizim takımımızı da takip ediyor. Cimnastikte en az hata yapan madalyaları alıyor. İnşallah en az hatayı yapan bizim sporcularımız olur, bunun için dua ediyoruz." diye konuştu.



- "Finallere katılan herkes madalyanın adayı"



Çelen, ülke cimnastiğinin her geçen gün başarılı sonuçlar aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"İngiltere'de düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gerçek hedefimiz erkeklerde takım olarak finale kalmak. Bireyselde de 3-4 alette finale kalabilmeyi umut ediyoruz. Finale kaldıktan sonra da madalya kovalamayı istiyoruz. Tarihimizde bir dünya şampiyonluğumuz bir de dünya ikincilimiz var. Burada umut ediyorum sporcularımız madalyaya ulaşır. Dünya şampiyonasında madalya almak hiç kolay değil. Çünkü finallere katılan herkes madalyanın adayı."



- "Umarım şampiyona tüm ülkeler adına sakatlık yaşanmadan tamamlanır"



Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcısı olduğunu anımsatan Çelen, şunları kaydetti:



"Organizasyonda da erkek cimnastikçilerin en üst jüri üyesiyim. Dünya cimnastiği adına teknik kurulla beraber yarışmanın adil geçmesi için bir görev üstleniyoruz. Bu gerçekten büyük bir sorumluluk. Dünya cimnastiğinde bir Türk yönetici olarak ülkemi temsil etmek benim için ayrı bir önem. Uluslararası federasyonların pozisyonlarında bulunmak çok önemli. Organizasyon gayet iyi gidiyor. Her şey sporcuların konforu üzerine kurulu. Biletler çok önceden tükendi. Umarım şampiyona tüm ülkeler adına sakatlık yaşanmadan tamamlanır."



Suat Çelen, Türk cimnastiğine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ