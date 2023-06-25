Türk boksör Umut Camkıran, Alen Lauirolle'i teknik nakavtla yendi

Ağır sıklette mücadele eden Türk boksör Umut Camkıran, Almanya'da karşılaştığı Kuzey Makedonyalı rakibi Alen Lauirolle'i yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk boksör Umut Camkıran, Alen Lauirolle'i teknik nakavtla yendi
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25 Haziran 2023 15:15
Ağır sıklette mücadele eden Türk boksör Umut Camkıran, Almanya'da karşılaştığı Kuzey Makedonyalı rakibi Alen Lauirolle'i mağlup etti.

Baden-Württemberg eyaletindeki Argensporthalle'de Schwarzkopf Boxing organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen müsabakada Camkıran, rakibini ikinci rauntta teknik nakavtla yenmeyi başardı.

Umut Camkıran, böylece kariyerindeki 19. galibiyetini aldı. Türk boksör, 24 Kasım'da kemer sahibi olabilmek için ringe çıkacak.

 

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