Türk bisikletçilerden Balkan Açık Pist Şampiyonası'nda 20 madalya

Türkiye, Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 9'u altın, 20 madalya kazandı.



Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.



Türk sporcular şampiyonayı 9 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.



Kategorilerine göre madalya kazanan isimler şöyle:



Büyük erkekler points: Doğukan Arıkan (altın)



Büyük erkekler omnium: Doğukan Arıkan (gümüş)



Genç kadınlar sprint: Sema Nur Kiriş (bronz)



Genç kadınlar points: Buse Ertekin (altın), Lidya Turan (bronz)



Genç kadınlar madison mix: Lidya Turan (altın)



Genç kadınlar takım sprint: Lidya Turan, Sema Nur Kiriş ve Buse Ertekin'den oluşan takım (gümüş)



Genç erkekler points: Ramazan Yılmaz (altın), Mustafa Said Erdemli (gümüş)



Genç erkekler omnium: Ramazan Yılmaz (altın), Mustafa Tarakçı (gümüş)



Genç erkekler keirin: Mehmet Emin Çiçek (gümüş), Mustafa Said Erdemli (bronz)



Genç erkekler madison: Mustafa Tarakçı-Mustafa Said Erdemli ikilisi (altın)



Genç erkekler scratch: Ramazan Yılmaz (altın), Mustafa Tarakçı (gümüş)



Genç erkekler eleminasyon: Ramazan Yılmaz (altın), Muhammed Ali Sünbül (gümüş)



Genç erkekler takım sprint: Muhammed Ali Sünbül, Emre Kaplan ve Mehmet Emin Çiçek'ten oluşan takım (bronz)



Genç erkekler 4 kilometre takım takip: Ramazan Yılmaz, Mustafa Tarakçı, Mustafa Said Erdemli ve Ali Küçük'ten oluşan takım (altın)