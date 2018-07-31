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Türk bisikletçiden Çin'de etap zaferi

Torku Şekersporlu bisikletçi Onur Balkan, Çin'de düzenlenen Qinghai Gölü Turu'nun 9. etabında birinci oldu

Kaynak: AA
Türk bisikletçiden Çin'de etap zaferi
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31 Temmuz 2018 13:24
Çin'de düzenlenen Qinghai Gölü Bisiklet Turu'nun 9. etabını Torku Şekerspor'dan Onur Balkan kazandı.

Uluslararası Bisiklet Federasyonunun takviminde yer alan yarışta Türk sporcu Onur Balkan, etap zaferi elde etti.

Torku Şekerspor adına mücadele eden Onur, Jinchang ile Wuwei arasındaki 175 kilometrelik 9. etabı 3 saat 55 dakika 50 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Onur'un üçüncü olduğu ilk etapta, Torku Şekerspor'un bir diğer bisikletçisi Batuhan Özgür ikinci sırayı almıştı.

Qinghai Gölü Turu, 4 Ağustos Cumartesi günü yapılacak 13. etapla son bulacak.

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