Türk bilim insanı koronavirüs aşısı ve ilacı için ilk aşamayı başarıyla tamamladı

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Türk bilim insanı koronavirüs aşısı ve ilacı için ilk aşamayı başarıyla tamamladı
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05 Nisan 2020 22:07
Ankara Üniversitesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Aykut Özkul'un çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Kovid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Twitter hesabından, "Arkadaşlarımı kutluyorum inanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak." değerlendirmesini yaptı.

Ankara Üniversitesindeki çalışmanın Biyoteknoloji Enstitüsü ile Veteriner Fakültesi Viroloji Laboratuvarlarında yürütüldüğü öğrenildi.

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