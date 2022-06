Türk bayraklı MMA sporcusu: Kemran Abbasov

Karma Dövüş Sanatları (MMA) spor dalında ONE Championship orta sıklet dünya şampiyonluğu kemerini üç yıldır elinde tutan Kemran Abbasov, müsabakalarında Türk ve Kırgız bayrağını birlikte açıyor.



Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'ndeki Bennara ve Apiyet köylerinden 14 Kasım 1944'te Kırgızistan topraklarına sürülen Türk bir ailenin üyesi olan Abbasov, spora dayısından etkilenerek başladı. 10 yaşındayken önce güreş sporu ile uğraşan Abbasov daha sonra boksa başladı.



Dayısıyla birlikte karma dövüş sanatları eğitimine de gönül veren sporcu, ilk olarak 17 yaşında gittiği dövüşten başarıyla dönünce karma dövüş sanatları sporuna ilgisi arttı ve güreş ile boksu bırakıp bu sporla ilerleme kararı aldı.



Maçlara "Diriliş Ertuğrul" müziği ile çıkıyor



Profesyonel spor kariyeri nedeniyle 2015'ten beri yaşamını Rusya'da sürdüren Kırgızistan vatandaşı Ahıska Türkü 29 yaşındaki Abbasov, maçlarına Diriliş Ertuğrul dizi müziğinin eşliğinde çıkıyor.



AA muhabirine spora başlama öyküsünü ve hedeflerini anlatan Abbasov, "Uyruğum Türk ve doğum yerim Kırgızistan olduğu için maçlarıma Türkiye ile Kırgızistan bayrakları ile çıkıyorum. Diriliş Ertuğrul dizi müziği beni gerçekten şarj ediyor." dedi.



Kırgızistan'da çok sevildiğini ve takdir edildiğini anlatan Abbasov, "Halkın sevgisini hissediyorum. Bu bana ilham veriyor. Biz Kırgızlarla kardeşiz. Aynı dili konuşan halklarız." diye konuştu.



Türk dili konuşan halkların tarihine ve yakınlaşmasına gerçekten katkıda bulunmak istediğini dile getiren Abbasov, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler hepsi benim kardeşim. Bu halkların her zaman birbirine yakın olmasını istiyorum. Bu kardeş halkların birbirine yakın olması ve Türk halklarının gücünü tüm dünyaya gösterilmesi için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım".



Ahıska Türkü dünya şampiyonluğunu 3 yıldır koruyor



Abbasov, Asya merkezli ve dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan ONE Championship MMA orta sıklet dünya şampiyonu olduğunu belirtti.



Şampiyonluk kemerini üç yıldır elinde tuttuğunu ifade eden Abbasov, "ONE Championship MMA organizasyonunda orta sıklet dünya şampiyonu olan ilk ve tek Ahıska Türkü dövüşçüsü benim." diye konuştu.



Abbasov, karma dövüş sanatlarında kullanılan istatistiklere göre bugüne kadar çıktığı 28 maçtan 23'ünü galibiyetle sonuçlandırdığını kaydetti. Abbasov hedefinin ise, ABD merkezli Ultimate Fighting Championship (UFC) olduğunu kaydetti.



"Bizim için Kırgız ve Türk bayrağı önceliklidir"



Abbasov'un 41 yaşındaki dayısı, ilk antrenörü ve dövüşçü Yakub Aliyev, "Bizim için Kırgız ve Türk bayrağı önceliklidir. Türk bayrağı bizim kökümüz. Kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi unutmamalıyız." dedi.



Öte yandan Abbasov, Bişkek'e olan ziyareti sırasında Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov tarafından makamında kabul edildi. Mamıtov, şampiyon sporcuya teşekkür edip başarılarının devamını diledi.









