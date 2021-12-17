Türk basketbolunda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 13'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9'uncu ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 12'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi



18 Aralık Cumartesi:



13.00 Galatasaray Nef-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)



15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka (Pamukkale Üniversitesi)



18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



20.15 Beşiktaş Icyrpex-Büyükçekmece Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



19 Aralık Pazar:



13.00 Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes (TOFAŞ)



15.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)



18.00 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Karataş Şahinbey)



20.15 Semt77 Yalovaspor-Aliağa Petkimspor (90. Yıl)



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



18 Aralık Cumartesi:



13.00 Fenerbahçe Safiport-Hatayspor (Fenerbahçe Metro Enerji)



14.00 BOTAŞ-Elazığ İl Özel İdare (Ankara DSİ)



14.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)



15.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş HDI Sigorta (M. Sait Zarifoğlu)



16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)



16.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel)



19 Aralık Pazar:



14.00 Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



17 Aralık Cuma:



20.30 Akran Gemlik Basketbol-Finalspor (Gemlik)



18 Aralık Cumartesi:



14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Mamak Belediyesi (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)



15.45 Kocaeli BŞB Kağıtspor-Beysu Konyaspor Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)



17.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Edip Buran)



19 Aralık Pazar:



14.00 TED Ankara Kolejliler-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)



15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net (Kurtdereli)



17.30 Akhisar Belediye Basketbol-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Akhisar Belediye)



20 Aralık Pazartesi:



19.30 OGM Ormanspor-Fethiye Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)









İLGİLİ VİDEO