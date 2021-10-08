Türk basketbolunda haftanın programı!

ING Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü , Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde yapılacak maçların programı şöyle:
ING Basketbol Süper Lig
9 Ekim Cumartesi:
13.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray Nef (Enka)
15.30 Darüşşafaka-TOFAŞ (Ayhan Şahenk)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)
20.15 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Ülker)
10 Ekim Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Karataş Şahinbey)
15.30 Semt77 Yalovaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (90. Yıl)
18.00 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
20.15 Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Samsunspor-OGM Ormanspor (Mustafa Dağıstanlı)
9 Ekim Cumartesi:
14.00 Finalspor-Sigortam.Net (Naim Süleymanoğlu)
15.45 Mamak Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)
17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Akhisar Belediye Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
10 Ekim Pazar:
14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fethiye Belediyespor (Muradiye)
15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Budo Gemlik (Altındağ Atatürk)
17.30 Antalya Güneşi-Beysu Konyaspor Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
11 Ekim Pazartesi:
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde yapılacak maçların programı şöyle:
ING Basketbol Süper Lig
9 Ekim Cumartesi:
13.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray Nef (Enka)
15.30 Darüşşafaka-TOFAŞ (Ayhan Şahenk)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)
20.15 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Ülker)
10 Ekim Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Karataş Şahinbey)
15.30 Semt77 Yalovaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (90. Yıl)
18.00 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
20.15 Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Samsunspor-OGM Ormanspor (Mustafa Dağıstanlı)
9 Ekim Cumartesi:
14.00 Finalspor-Sigortam.Net (Naim Süleymanoğlu)
15.45 Mamak Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)
17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Akhisar Belediye Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
10 Ekim Pazar:
14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fethiye Belediyespor (Muradiye)
15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Budo Gemlik (Altındağ Atatürk)
17.30 Antalya Güneşi-Beysu Konyaspor Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
11 Ekim Pazartesi:
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)