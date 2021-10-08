Türk basketbolunda haftanın programı!

ING Basketbol Süper Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 2. hafta maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk basketbolunda haftanın programı!
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08 Ekim 2021 12:55
ING Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü , Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde yapılacak maçların programı şöyle:

ING Basketbol Süper Lig

9 Ekim Cumartesi:

13.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray Nef (Enka)

15.30 Darüşşafaka-TOFAŞ (Ayhan Şahenk)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

20.15 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Ülker)

10 Ekim Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Karataş Şahinbey)

15.30 Semt77 Yalovaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (90. Yıl)

18.00 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

20.15 Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Samsunspor-OGM Ormanspor (Mustafa Dağıstanlı)

9 Ekim Cumartesi:

14.00 Finalspor-Sigortam.Net (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Mamak Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Akhisar Belediye Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

10 Ekim Pazar:

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fethiye Belediyespor (Muradiye)

15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Budo Gemlik (Altındağ Atatürk)

17.30 Antalya Güneşi-Beysu Konyaspor Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

11 Ekim Pazartesi:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)


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