Türk basketbolunda altyapı çalışmaları devam ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile kulüpler, altyapılara yönelik çalışmalarıyla Türk basketboluna sporcu yetiştirmek için önemli bir kaynak sağlıyor.



Türkiye Basketbol Federasyonunun organize ettiği altyapı liglerinin en üst kademesinde, amiral gemisi olarak nitelendirilen ve hem erkeklerde hem de kızlarda organize edilen Basketbol Gençler Ligi (BGL) bulunuyor.



Ülke genelinde yaklaşık 96 bin lisanslı basketbolcu bulunurken, altyapıların ilk ayağını yerel ligler oluşturuyor.



Basketbol altyapı faaliyetleri, Türkiye'nin 81 ilinde erkek ve kız kategorilerinde olmak üzere 18, 16, 14, 12, 11 ve 10 yaş gruplarında gerçekleştiriliyor. 18, 16 ve 14 yaş altı kategorilerinin aynı zamanda bölge, Anadolu ve Türkiye şampiyonaları olmak üzere 3 kademede ulusal faaliyetleri organize ediliyor. Kız ve erkeklerde 18, 16 ve 14 yaş altı kategorilerinden herhangi birinde derece elde eden takım veya takımlar ayrıca iline verilen kontenjan hakları doğrultusunda bölge, Anadolu veya Türkiye şampiyonalarına katılmaya hak kazanıyor.



Erkekler ve kadınlarda Basketbol Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere alt liglerdeki kulüpler de altyapı çalışmalarıyla bu sporun gelişmesine ve yeni sporcuların yetişmesine büyük katkı sağlıyor.



Türkiye'de futboldan sonra en fazla takip edilen takım sporlarından olan basketbola yönelik ilgi, son yıllarda Türk takımlarının Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla daha da artıyor.



Basketbol Gençler Ligi'nde her yıl 36 takım mücadele veriyor



Bu yıl 6. sezonunu geride bırakan, 2021'den itibaren kızlar kategorisinin de eklenmesiyle hem erkekler hem kızlarda deplasmanlı lig usulüyle oynanan Basketbol Gençler Ligi, Türk basketboluna hizmet eden önemli bir altyapı organizasyonu olarak dikkati çekiyor.



Basketbol Gençler Ligi'nde erkeklerde ise 2023 sezonunda finalde Gaziantep Basketbol'u 94-88 ile geçen Anadolu Efes şampiyon oldu.



Ligde A Grubu'nda Gaziantep Basketbol, TOFAŞ, Gelişim Koleji, Galatasaray Nef, TED Ankara Kolejliler, Antalya Gelişim Gençlik, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji, Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko; B Grubu'nda ise Anadolu Efes, Darüşşafaka, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Frutti Extra Bursaspor, Ege Asist Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor, Teşvikiye ve Selçuklu Belediye Konyaspor olmak üzere toplam 20 takım mücadele verdi.



Sezon boyunca A Grubu takımlarında 165, B Grubu takımlarında ise 157 olmak üzere toplam 322 genç basketbolcu parkeye çıktı.



Basketbol Gençler Ligi'nin kızlar kategorisinde 2023 sezonunda finalde Fenerbahçe, BOTAŞ'ı 72-64'lük skorla geçerek şampiyonluğa ulaştı.



Ligde A Grubu'nda Fenerbahçe, Emlak Konut, TED Ankara Kolejliler, Melikgazi Kayseri Basketbol, Ecogreen Merkezefendi Belediyesi, Nesibe Aydın, Bursa Uludağ Basketbol, Karşıyaka Çarşı Koleji; B Grubu'nda BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İstanbul Basketbol Feneri, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Düzce Atletik, Galatasaray, Asilada İnşaat Ege Gelişim olmak üzere 16 takım mücadele verdi.



Sezon boyunca A Grubu takımlarında 127, B Grubu takımlarında ise 128 olmak üzere toplam 255 genç basketbolcu forma giydi.



Yerel liglerde 5 bin 500 takım



Geride kalan 2022-2023 sezonunda basketbol yerel liglerinde 5500'e yakın takım mücadele ederken, yaklaşık 24 bin müsabaka oynandı.



Ulusal faaliyet olan bölge, Anadolu ve Türkiye şampiyonalarında ise 649 takım yer alırken 1061 müsabaka yapıldı.



Yerel liglerde sezonun Türkiye şampiyonları şöyle:



18 Yaş Altı Erkekler: İstanbul Bahçeşehir Koleji



18 Yaş Altı Kızlar: Emlak Konut



16 Yaş Altı Erkekler: İstanbul Bahçeşehir Okulları



16 Yaş Altı Kızlar: BOTAŞ



14 Yaş Altı Erkekler: Anadolu Efes



14 Yaş Altı Kızlar: BOTAŞ



Altyapı milli takımlardan önemli başarılar



Basketbolda altyapı milli takımları, Avrupa şampiyonaları ve dünya kupasında önemli başarılara imza attı.



Avrupa şampiyonalarında 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı daha önce 3 altın, 1 gümüş ve 7 bronz; 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz; 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz; 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı da 2 bronz madalya elde etti.



Geçen ay dünya kupasında ABD'yi 84-70 yenen 19 Yaş Altı Milli Erkek Takımı, ikinci kez üçüncü olma başarısı gösterdi.



18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ise temmuz ayında gerçekleştirilen 26. Turgut Atakol Turnuvası'nda şampiyon oldu.



Basketbol Gelişim Merkezi, altyapı için üs olacak



Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen TBF Basketbol Gelişim Merkezi, altyapı çalışmaları için de önemli bir üs olacak.



"Türkiye'nin basketbol üssü" olarak ifade edilen tesislerde, Türkiye Basketbol Federasyonunun yönetim binasının yanı sıra TBF Salon, A Milli Basketbol Takımı antrenman salonu, altyapı salonları, basketbol merkezi, kamp merkezi ve otel, yeme-içme ve pazarlama alanları bulunuyor.



Maçların oynanacağı 10 bin seyirci kapasiteli TBF Salon'da, 24 bin metrekare kapalı alan, 2 bin 200 metrekare yeme-içme alanı, 58 loca, uluslararası medya merkezi, konferans salonları yer alıyor.



A Milli Takım antrenman salonunun 1000 seyirci kapasitesine sahip olduğu tesiste kardiyo ve fitness salonu, fizyoterapi, hidroterapi ve soyunma odaları da bulunuyor.



Tesis bünyesinde kafeler, restoranlar, mağazalar, sosyal alanlar, Türkiye'nin ilk basketbol müzesi, kütüphane, altyapı salonları, kamp merkezi ve otel, konferans salonu, toplantı ve etkinlik salonları da olacak.



Hidayet Türkoğlu: "Gelecek nesiller için iyi bir sistem yaratmak istiyoruz"



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, altyapılara büyük önem verdiklerini belirterek, gelecek nesiller için iyi bir sistem oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.



Alt yaş kategorisinde yer alan milli takımların son yıllarda elde ettiği başarıya vurgu yapan Türkoğlu, "Son 2 yıldaki başarılarımız bizi çok umutlandırdı. Altyapılarda her geçen gün yapmamız gereken sorumluluklar var. Bu süreci, kulüplerimizi daha çok teşvik ederek ve altyapılara önem vererek yürütmeye çalışıyoruz. Bütün başarı kulüplerimizin. Onlar gençlerimizin bu noktalara gelmesine vesile oluyor. Biz düzgün parçaları bir araya getirip böyle güzel bir başarı elde ediyoruz. Bu başarı hepimizin. İnşallah gelecek nesiller için iyi bir sistem yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Genç oyuncuların daha fazla süre alabilmesi için takımlarla iletişim halinde olduklarını aktaran Hidayet Türkoğlu, "18, 19 ve 20 yaş altı takımları, her geçen gün profesyonel hayata yaklaşıyor. Alt liglerde ve Süper Lig seviyesinde yapacağımız değişikliklerle bu genç oyuncularımıza daha fazla süre yaratmaya çalışacağız. Misli.com Türkiye Basketbol Ligi geçen sezon çok çekişmeli geçti. İkinci lig de aynı şekilde oldu. Genç jenerasyondaki kardeşlerimizin buralarda kendilerini geliştirmeleri ve Süper Lig'de süre buldukça önce kulüplerine sonra da milli takıma faydaları çok büyük olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.