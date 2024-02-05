Türk atletlerden Belgrad'da 12 madalya

Türk sporcular, Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.



Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyon tamamlandı.



Kadınlar sırıkla atlamada yarışan Rahime Yiğit, 4,16 metrelik derecesiyle kendisine ait Türkiye 20 yaş altı rekorunu geliştirerek şampiyon oldu.



Utku Göler, erkekler 1500 metrede, Mustafa Çinpolat, Adar Anar, Ömer Faruk Esen ve Eren Keser'den oluşan takım da erkekler 4x400 metre bayrak yarışında altın madalyanın sahibi oldu.



Açıklamada ayrıca TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın "2024, gençlerimizin yılı olacak demiştim. 2024 yılında Atletizm Federasyonu olarak koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerine de yer verildi.



Şampiyonada madalya alan milli sporcular şöyle:



Altın: Rahime Yiğit (kadınlar sırıkla atlama), Utku Göler (erkekler 1500 metre), erkekler 4x400 metre takımı



Gümüş: Muhammed Ağgün (erkekler 800 metre), Mustafa Çinpolat (erkekler 400 metre), Ali Peker (erkekler gülle atma), Edibe Yağız (kadınlar 3000 metre)



Bronz: Ali Tunç (erkekler 3000 metre), Özlem Özcan (kadınlar gülle atma), Yasir Kuduban (erkekler yüksek atlama), Hüseyin Mutlu Korkmaz (erkekler 60 metre), Emre Çolak (erkekler üç adım atlama)



