'Türk atletizminin geleceği ve başarısı Fenerbahçeli atletlerin elinde'

Fenerbahçe Kulübü Atletizm Şube Sorumlusu Gürsel Özyurt, Türk atletizminin geleceğinin ve başarısının sarı-lacivertli sporcuların elinde olduğunu ifade etti.



Özyurt yaptığı açıklamada, takımlarının, Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde bu sene hem erkek hem de kadınlarda birinci olarak ses getirdiğini belirtti.



Fenerbahçe'nin 11 yıl aranın ardından iki şampiyonluk birden kazandığını hatırlatan Özyurt, "Bu başarıyı dokuz branşta birden büyük emekle sporcular yetiştiren, Türkiye'nin sporcu fabrikası olan Fenerbahçe Spor Kulübüne ve camiasına armağan ediyorum. Başkanımız Ali Koç'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertlilerin atletizm branşında 100 yılı aşkın süren bir geleneğe sahip olduğunu dile getiren Gürsel Özyurt, "Türk atletizminin geleceği ve başarısı Fenerbahçeli atletlerin elindedir. Bundan kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın. Ali Koç ve yönetimi, amatör branşlara olan desteği artırarak devam ettirdiler. Özellikle pandemi döneminde ve bu ekonomik durumda böyle yatırımlara devam etmeleri çok önemliydi ve bunun karşılığını aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.



- "Mutlu ve gururluyuz"



Gürsel Özyurt, branşlarında bu sene büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki 6 kupayı da aldıklarını vurguladı.



Kulübün tarihinde bir ilki başardıklarının altını çizen Özyurt, "Yıldızlar kategorisinde hem kadın hem erkeklerde birincilik kupası aldık. Gençler kategorisinde hem erkekler hem de kadınlarda 2 kupayı da kazandık. Büyüklerde de aynı başarıyı elde ettik. 1913'ten beri benim bildiğim bu alanda ilk başarı bu. Büyüklerde 11 yıl ardan sonra gelen 2 kupa, genel olarak baktığınızda yıldız, genç ve büyüklerde 6 tane birincilik kupasını çok uzun süre sonra kazanan bir takımımız var. Bununla da mutlu ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Doğru insanlarla çalışıyoruz"



Gürsel Özyurt, doğru insanlarla çalışarak sporcuları erken yaşta keşfedebildiklerini anlattı.



Türkiye'nin her yerinden yetenekli sporcuları gözlemleyebildiklerini dile getiren Fenerbahçe Atletizm Şube Sorumlusu, şunları söyledi:



"Biz Avrupa kulübüyüz. Türkiye genelinde 25 milyon taraftarımız var. O zaman Van'da uzun mesafe koşan çocuk da, Çanakkale'de uzun atlayan çocuk da bizim çocuğumuz. Bu düşünceyle yola çıkarak, bugüne kadar bu başarımızı devam ettirdiğimizi düşünüyorum. Çeşitli illerimizde yaklaşık 60 antrenörümüz var. Bunların 20'ye yakını tamamen gönülden çalışıyor. Bu arkadaşların pek çoğu beden eğitimi öğretmeni. Okulundan veya çevredeki okullardan öğretmenlerle diyalog halinde. Bu şekilde hızlı, güçlü veya dayanıklı çocuğu rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu açıdan şanslı olduğumuzu düşünüyoruz çünkü doğru insanlarla çalışıyoruz."



Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarılı olduğunu ve bunu gören velilerle sporcuların kendilerini tercih ettiğini vurgulayan Özyurt, Ali Koç ve yönetiminin kendilerine büyük destek verdiğini de ifade etti.



Başkan Ali Koç'un daha önce yönetimde de görev aldığını hatırlatan Gürsel Özyurt, "Kupalarımızı kazandık ve hemen yönetim kurulu üyemiz Turan Şahin ile kendi televizyonumuza gittik ve bunu paylaştık. Başkanımıza Ramil Guliyev direkt müsabakadan sonra kupalı fotoğrafını gönderdi, kendisi çok mutlu oldu diye düşünüyorum. Başkanımız ve yönetimimizin desteği bu açıdan yadsınamaz. Kazandığımız bütün kupalar camiamıza, taraftarımıza, başkanımıza ve yönetim kuruluna armağan olsun." şeklinde konuştu.



- "Atletizm, meşakkatli bir iş"



Sporcularla her zaman diyalog halinde olduklarını anlatan Özyurt, "Futboldan sonra salon sporları biraz daha ilgi görüyor. İnsanımızdan kaynaklı diye düşünüyorum. Futbola bakış açısı maddi, salon sporları da hem maddi hem de az meşakkatli. Atletizm, meşakkatli bir iş. O yönden salon sporları biraz daha avantajlı. Atletizm ayrıca özveri isteyen bir spor branşı." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin atletizmde çok önemli tesislere ve imkanlara sahip olduğunu belirten Gürsel Özyurt, şunları kaydetti:



"Sporcularımızla çok sıcak ve samimi bir diyalog içersindeyiz. Onların antrenörleri ve aileleriyle görüşüyor ve dertlerini dinlemeye çalışıyoruz. Sporcular sakatlanıyor, bire bir ilgileniyoruz. Dereağzı Tesisleri'mizde bir sağlık ekibimiz var. Çalıştığımız sponsor hastane grubumuz var, onlar bize yardımcı oluyor. Biz de sporcularımıza yardımcı oluyoruz. Böyle samimi ve içten davranışları arkadaşlarımız hissediyor. Atletizm için Dereağzı Tesisleri'nde kendi pistimiz var. 5 kulvarlı yeteri bir antrenman pistimiz var, devletimizin pistlerini de kullanabiliyoruz bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Topuk Yaylası'nda çok güzel bir tesisimiz var ve orda da atletizm pistimiz var. O pistin yapılışından itibaren ben ve Fikret Çetinkaya orayı takip ettik. Sporcular için belli bir rakım çok önemli, tüm branşlar için böyle. Bizim için de inanılmaz önemli bir tesis. Dolayısıyla hiçbir problemimiz yok ve bu tesisleri kullanarak çok da iyi çalıştığımızı düşünüyorum."



2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 2021'e ertelenmesinin hem olumlu hem de olumsuz yanlarının bulunduğunu anlatan Özyurt, "Çalıştığımız sporcu ve antrenörlerle beraber yöneticilerimiz ve başkanımız Ali Koç'un desteği sürdüğü müddetçe Fenerbahçe Kulübü Atletizm Şubesi her zaman sahaya birincilik için çıkıyor, bu destek sürdükçe bu böyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Olimpiyatlardan önemli beklentilerinin olduğunu da vurgulayan Özyurt, "Olimpiyatlara çok sayıda sporcuyla gitmek elbette önemli ama burada madalya alabilecek sporcu çok daha önemli. Atletizmde final yarışan bir sporcu her zaman madalya adayı bir sporcudur. Final yarışan her sporcumuz, bir madalya adayı sporcudur. Bu yıl sporcularımızdan çok güzel performanslar seyrettik. Az müsabaka yapıldı ama bizim için veri niteliği taşıdı." diye konuştu.



Sarı-lacivertli kulübün gelecek adına atletizme çok iyi sporcular yetiştirdiğini ve uzun vadede bunları herkesin tanıyacağını belirten Özyurt, İstanbul'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'na da değinerek sözlerini şöyle tamamladı:



"Balkan Şampiyonası'nda 8 erkek 9 kadın sporcumuz var. Oradan dün madalyalar geldi. 100 metre erkeklerde Oğuz Uyar üçüncü oldu. 3 adım atlama kadınlarda Gizem Akgöz, Balkan şampiyonluğu kazandı. 800 metre kadınlarda Süreyya Yıldız, Balkan üçüncülüğünü elde etti. 100 metre kadınlarda Zülha Armutçu ikinci sırayı aldı. Disk atmada Özlem Becerek, Balkan şampiyonluğuna ulaştı. Ciritte Esra Türkmen ikinci oldu. Bugün de kazanan 6 sporcumuzun yanına 6 sporcu daha eklersek madalyaların yüzde 40'ını Fenerbahçeli sporcular alır diye düşünüyorum."