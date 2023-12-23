Türk atletizmi 2024'ü madalya yılı olarak hedefliyor!

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2024'ün kendileri için çok yoğun geçeceğini belirterek, "Hedefimiz olimpiyattan madalyalarla dönebilmek." dedi.



Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılının atletizm için güzel geçtiğini söyledi.



Bu yıl uluslararası başarılar elde edildiğini aktaran Çintimar, "Bu yıl ülkemiz büyük deprem felaketi yaşadı. Belli bir süre organizasyonlara ara vermek zorunda kalındı. Depremin ardından Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı ilk defa ülkemizde gerçekleştirdik. İnanılmaz güzel bir organizasyon oldu ve Tuğba Danışmaz altın madalyayla organizasyonu taçlandırdı. Daha sonra Avrupa Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarı gösterdik." diye konuştu.



"Hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz"



Fatih Çintimar, olimpiyatlara yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ve madalya kazanmak için çok istekli olduklarını belirtti.



Türkiye'nin 2024 Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Çintimar, şunları kaydetti:



"İnşallah A takımımız, 2024'teki olimpiyat hedefimiz için hazırlanıyor. Antalya'da düzenleyeceğimiz 2024 Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası, olimpiyatta yarışacak 25 takımın 23'ünün kotasını verecek bir yarışmadır. Onun için bu yarışma çok önemli ve olimpiyatların yanı sıra bu yarışmaya hazırlanıyoruz. Tarihimizde ilk defa yapacağımız 2024 Avrupa Kros Şampiyonası'nı da Antalya'da gerçekleştireceğiz. 2024, bizim için hem çok yoğun hem güçlü hem de beklentili olduğumuz bir yıl olacak çünkü genç arkadaşlarımız madalya noktasına geldi ve onlarla madalya alma hedefiyle çalışıyoruz. Hedefimiz olimpiyattan madalyalarla dönebilmek. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı çocuklarımızla gösteriyoruz. Hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz."



Fatih Çintimar, Türk atletizmin şu an olimpiyat için kesinleşmiş 8 kotasının bulunduğunun altını çizerek, "Bu kotaların 2'si paralimpik, 6'sı ise olimpiktir. Bugün puan sıralama sistemi kapanırsa 22 kotamız oluyor. Çünkü puan sıralama sistemi yenileniyor. İnşallah günün sonunda 25 kotayla olimpiyata gideceğiz." ifadelerini kullandı.





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