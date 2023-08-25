Türk antrenör Belçika Milli Takımı'nda

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Başantrenörü Alper Hamurcu, Belçika Milli Takımı'nda göreve başladı.



Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Alper Hamurcu, Belçika Milli Takımı'nda Kris Vansnick'in yardımcısı olarak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek" bilgisi verildi.



Hamurcu yaptığı açıklamada, "Kris Vansnick sevdiğim, uzun yıllar vakit geçirdiğimiz bir arkadaşım. Yaklaşık 1.5 ay önce bana böyle bir teklifte bulundu. Bu sürenin sonunda teklifi kabul ettim. İlk kez başka bir ülkede yabancı bir antrenör olarak görev yapacağım için heyecanlıyım. Benim için güzel bir tecrübe olacak" dedi.



