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Turizmcilerden Antalyaspor'a destek sözü

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve bazı otel sahipleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA
Turizmcilerden Antalyaspor'a destek sözü
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02 Ağustos 2018 16:36
Antalya'da turizm sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya gelen Antalyaspor yönetimi, turizmcilerden destek sözü aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve bazı otel sahipleriyle bir araya geldi.

Cihan Bulut, son dönemde yaşanan sıkıntılı sürecin atlatılması için turizm camiasından maddi ve manevi destek beklediklerini söyledi.

Antalyaspor'un şehrin en önemli ortak değeri olduğunu vurgulayan Bulut, "Güçlü bir Antalyaspor, turizmin de itici gücü olur. Antalyaspor'un sahip olduğu Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, Avrupa'nın en iyi birkaç tesisinden biridir. Böyle bir tesise ve altyapıya sahip, bünyesinde birçok turizm tesisini barındıran bir şehrin takımı olan Antalyaspor'un, futbolda daha iyi yerlerde olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Turizm sektörü temsilcileri de başarılı bir Antalyaspor'un, Antalya'nın tanıtımına katkısı olacağını ve zaman içinde turizm için de itici güç haline geleceğini belirtti.

Antalyaspor'un kent için önemli bir marka olduğunu, Antalyaspor ve yönetimine maddi-manevi "Tam Destek" sloganıyla hareket edeceklerini aktaran turizmciler, yapacakları girişimlerle, Antalyaspor'a her konuda ve her mecrada destek kampanyası başlatma sözü verdi.

Ayrıca, 2018-2019 sezonunda Antalyaspor'un evinde Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi, turizm sektörü temsilcileri, Antalyasporlu futbolcu ve yöneticilerin moral yemeğinde bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

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