Turgutluspor'un kutlamalarında Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza

Turgutlu Kaymakamlığı, TFF 2. Lig'e yükselen Manisa ekibi Turgutluspor için ilçede düzenlenen kutlamalar sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olmayan görüntüler oluştuğunu, sorumlular hakkında cezai işlemlerin takip edildiğini bildirdi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Turgutluspor'un Antalya'da oynanan play-off maçları sonucunda bir üst lige yükseldiği hatırlatıldı.



Takımın Turgutlu'ya dönüşünde yaşanan sevinç ve gururun, yaşanan coşkunun da etkisiyle koronavirüs tedbirleri bakımından talihsiz görüntülere sahne olduğu ifade edilerek, taraftarların aracı durdurması gibi nedenlerden kaynaklı arzu edilmeyen kalabalıkların oluştuğu kaydedildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kamuoyunda çıkan bazı haberler nedeniyle kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarımızın, sorumlular hakkında gerekli cezai işlemleri takip ettiğini, idari süreçlerin tamamlanması akabinde gerekli cezaların kesinlikle uygulanacağı hususlarını açıklamak ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Başta yerel yönetim, kulüp ve taraftar grupları olmak üzere herkesi bu tür etkinliklerde koronavirüs tedbirleri konusunda çok daha hassas olmaya davet ediyoruz."



