Turgutluspor yolun başında

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 haftayı 3 galibiyet ve 2 beraberlikle geçip Play-Off potasına yükselen Turgutluspor'da Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, henüz yolunda başında olduklarını belirtti.



Eğilmez, "Sezon başında ilk maçımızda aldığımız mağlubiyet ile lige sonuncu olarak girdik. Daha sonra toparlandık ve maçlarda mücadele eden, pozisyon üretip maç kazanan bir ekip haline geldik. Hedeflerimiz doğrultusunda adım attığımız Play-Off potasında kalıcı olup, güzel futbol oynayıp, geçmiş dönemlerde olduğu gibi Türk futboluna kendi altyapımızdan yeni evlatlar armağan etmek istiyoruz. Genç, karakterli ve başarıya aç olan kadromuz var. Futbolcu kardeşlerimizin Turgutluspor armasına yakışır şekilde ortaya koydukları mücadele bizi mutlu ediyor ve daha fazlasını hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz" dedi.