Turgutluspor transferi açıkladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor kaleci Zekeriya Topayan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Turgutluspor transferi açıkladı
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26 Temmuz 2023 16:30
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor, kaleci Zekeriya Topayan'ı kadrosuna dahil etti.

Son olarak Nazilli Belediyespor'un kalesini koruyan tecrübeli eldivenle resmi sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Zekeriya Topayan, "Turgutluspor gibi hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Tek hedefim Turgutluspor'un başarısına katkıda bulunmak" dedi. Zekeriya Topayan geçen sezon Nazilli Belediyespor'da 34 maçta görev aldı.

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