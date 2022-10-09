Turgutluspor puanı kaptı!

Turgutluspor, Darıca Gençlerbirliği deplasmanından Noyan'ın golüyle 1-1'lik galibiyetle döndü.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Turgutluspor puanı kaptı!
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09 Ekim 2022 18:05
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor, Darıca Gençlerbirliği deplasmanından Noyan'ın golüyle 1-1'lik galibiyetle dönerken, yeni teknik patronu Doğan Engin yönetiminde 2 haftada 4 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde ilk 3 maçın 2'sini kaybedince teknik heyette kan değişikliğine giden kırmızı-siyahlı ekip, grupta 5 hafta sonunda puanını 7'ye çıkardı.

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