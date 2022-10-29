Turgutluspor play-off için bastırıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle Play-Off yarışına ortak olan, evinde bu sezon 3'te 3 yapan 13 puanlı Turgutluspor, 30 Ekim Pazar günü Armoni Alanya Kestelspor'u seriyi sürdürmek için ağırlayacak. 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.



Gümüşhane Sportif, Ayvalıkgücü Belediyespor de Karaman FK deplasmanlarına çıkacak. Ligde 3'üncü Grup'ta son iki maçını kazanarak yarışta umut tazeleyen Efeler 09 SFK, yine saat 14.00'te Aydın Adnan Menderes Stadı'nda Osmaniyespor FK'yı konuk edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ